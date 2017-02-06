精明主婦北京新浪網 (2017-02-07 04:20)
原標題：精明主婦
原標題：精明主婦
（平均零售價格 單位：元/公斤）
本地菜心 8.22
西蘭花8.71
荷蘭豆 18.69
苦瓜9.86
絲瓜9.05
西洋菜 6.13
精瘦肉 38.63
鮮牛肉82.80
有皮上肉31.13
排骨56.56
信息來源：廣州市發改委價格監測中心
發佈時間：2017-2-6
關鍵字：
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