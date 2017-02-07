原標題：文化公園元宵燈會連開三天

原標題：文化公園元宵燈會連開三天

廣州日報訊 （記者曾衛康）昨日，記者從廣州市文化公園管理處獲悉，文化公園元宵燈會將於2月10日（正月十四）開幕，於正月十四至十六連續三天晚上亮燈。

暢遊「文化地理坐標」

據介紹，2017年迎春花會以「金雞報曉慶豐年」為主題，共展出主題園林景組9座，元宵燈組15座，各類時花、桔果24000多盆，展覽時間由1月27日（除夕）至2月12日，共17天。本屆迎春花會以十二生肖「金雞」的元素結合「豐收」展開重點構思，開展園林花卉遊園、棋藝書畫展覽、載歌載舞表演、張燈結綵鬧元宵等活動。

近日，廣州十三行(博物館、錦綸會館、粵海關博物館等)喜獲 「廣東十大海上絲綢之路文化地理坐標」稱號。各位市民可以到文化公園參觀十三行博物館，感受這座新鮮出爐「文化地理坐標」的魅力。

十三行博物館位於文化公園內，這裡是清代十三行商館區，屬「原址重建」。在這裏，市民遊客可以欣賞到珍貴的廣彩洋人遠航圖大碗，館藏的通草畫、廣綉、象牙器、外銷扇、五常傢具以及銀器、琺琅器、玻璃畫、水彩畫、油畫、漆器等1600多件（套）文物。其中上百件五常傢具是目前國內少有的專項收藏，六百多件廣彩瓷器種類齊全，為研究廣彩提供了較為全面的實物資料。十三行博物館除周一例行閉館外，其他時間照常開放。

金雞滿園慶新春

根據公園方介紹，今年迎春花會以「金雞」為主題，在園林造景和花燈景組中用生肖雞和年花桔果配合。一進入公園正門，一組大型的主題景組《金雞鬧春》映入眼帘。只見金光燦爛的寶雞背著一袋金元寶，吹響新春的號角；旁邊是一個用時花精心搭制的花籃，上面盛滿了各式瓜果，洋溢著豐收的喜悅。

此外，《春曉》《和諧家園》等景組通過嶺南本土特色的建築元素，如西關大屋、農家小院等，結合家園中雞豚豐足的場景，營造出家的溫馨氛圍。《喜粵》《吉祥啟瑞》《粵食粵好》等景組，通過粵劇、舞獅、飲早茶等特色民俗文化元素，洋溢出濃濃的廣府氣息。