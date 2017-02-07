原標題：粵警向港警移交嫌犯

原標題：粵警向港警移交嫌犯

廣州日報訊 （記者李棟 通訊員粵公宣攝影報導）昨日，廣東省公安廳通報，6日下午3時，應香港警方請求，在內地被抓獲的「灣仔主控官被潑硫酸案」嫌犯詹偉堅，被押送至深圳皇崗落馬洲大橋深港分界線，由廣東警方正式移交給香港警方押解回港。詹偉堅是2000年以來廣東公安機關向香港警方移交的第175名香港籍通緝犯。

2009年10月27日，英國籍主控官Neil SimonMitchell（中文名「葉祖耀」）在出席香港區域法院為一宗詐騙案件進行檢控時，在灣仔區域法院大樓外被兩名男子淋潑腐蝕性液體，造成當事人左眼及面部受傷。經香港警方調查，先後在港拘捕17名涉案人員，在內地警方協助下抓獲2名涉案人員，但本案中負責雇凶作案的主要嫌犯之一詹偉堅（男，1976年1月19日出生，香港籍）一直在逃。

案件發生后，香港警方將案件情況通報公安部，請求內地公安機關協助調查。2016年10月25日，根據公安部部署，廣東省公安廳迅速抽調精幹警力成立專案組開展偵查工作，僅用2天時間即在新疆烏魯木齊地窩堡機場將犯罪嫌疑人詹偉堅抓獲。

廣東公安機關和香港警方有關負責人均表示，打擊犯罪、懲治罪犯，是兩地警方共同的天職，為維護粵港兩地社會治安穩定，群眾幸福安寧，兩地警方將不遺餘力，雙方將一如既往保持緊密合作，以保障兩地居民合法權益、共創兩地平安繁榮為己任，相互尊重和支持，進一步提升聯合打擊跨境犯罪的效能。