原標題：騎摩托車重走絲綢之路

原標題：騎摩托車重走絲綢之路

從2016年5月開始，歷時6個多月，行程近5萬公里，經過27個國家。今年42歲的李昱德剛剛成功完成了摩托車無後援騎行，重走絲綢之路，回到了匈牙利布達佩斯的出發點——英雄廣場。

他的搭檔是匈牙利摩托車手達恆（Gbúr ádám）。這也是世界上首次由兩國摩托車手組合完成的無後援重走絲綢之路的騎行。

在接受記者採訪時，李昱德幾乎忘記訴說其中的艱難和驚險，只是說「一種奇妙的感覺在流淌」。

文/廣州日報記者 杜安娜

圖/受訪者提供

留著一頭長髮，頗有藝術家即視感的李昱德並不認為自己是文化人。

發燒友環球騎行

學美術出身的他在衛生部門、法制部門都待過，也開過廣告公司、商貿公司。在進行重走絲綢之路前，他是一名自由職業者，而現在，他為人所知的身份成了騎著摩托車重走絲綢之路的人。

生活中的李昱德是一名摩托車發燒友。幾年前，他也沒有想到自己能有這次騎行重走絲綢之路的機會，雖然他一直有騎摩托車環遊世界的夢想，而且為了這個夢想，他已經準備了多年，但沒想到會來得這麼巧。

在實現環球騎行之前，李昱德給自己定了一個「小目標」：從中國騎到匈牙利。一次偶然的機會，李昱德通過匈牙利的朋友認識了與他一同重走絲綢之路的匈牙利人達恆（Gbúr ádám）。他是一名在匈牙利教中文的老師，卻和李昱德有一個驚人相似的夢想：從匈牙利騎行到中國。兩人一見如故，一拍即合，搭檔騎行。

不過當時達恆自己只有一輛400排量的摩托車，遠遠達不到長途騎行的要求，況且，這一趟的騎行公里數，是以「萬公里」為單位的。而能達到騎行要求，起碼要有800以上的排量。李昱德說，當時，一輛1200排量的摩托車售價是十多萬元。

這對達恆來說，是一筆較大的開支，他不得不放棄這次的騎行計劃。李昱德了解到，匈牙利也奉行向東開放的政策，並且是歐洲國家中第一個與中國簽訂「一帶一路」合作文件的國家。「也許我們能獲得一些匈牙利國家方面的支持？」

於是，接下來就是做方案，報計劃。沒想到，李昱德的計劃很快得到了匈牙利政府的認可，橫在兩人之間最大的難題也迎刃而解。

匈牙利直播出發儀式

可能很多人把這看來是一場說走就走的瀟洒旅行，實際上，在出發前李昱德花費了大半年的時間做準備。

在漫長的準備結束后，就到了李昱德和達恆的出發儀式。這在匈牙利也是轟動一時，當地國家電視台現場直播了這一時刻，同時，北京匈牙利文化中心也通過網路對出發儀式的盛況在中國進行了同步直播。

李昱德至今回憶起來，當日的場景歷歷在目。其實，沒有人知道他在出發前，差點丟了性命。

那是一次環中國版圖騎行的活動，作為帶隊的隊長，在穿越川藏、滇藏沒有護欄的山體路段時，他走在前面。結果意外發生了：在高速前行時，摩托車後輪爆胎了。「摔成了鎖骨粉碎，肋骨折了兩根，裂了六根」。

土耳其路遇好心人

說到這一路上的經歷，李昱德長吐一口氣：「百感交集。」

一次在土耳其，傍晚天已經黑了，李昱德和騎伴兩人下高速後到達一個小鎮，沒料到沒有一個旅店有空房。到時已是凌晨快兩點，兩人在街上遊湯。

這時，後面追來一輛音響放得超大的汽車，裏面兩個土耳其青年大聲喊住他們。「一副來者不善的架勢」，李昱德心想逃是不可能了，只好講出自己的困難。

沒想到這兩個小夥子帶著他們走街串巷，挨個去找旅店，結果還是找不到。這時候，兩個小夥子乾脆建議他們去家中休息一晚。去還是不去？李昱德進退兩難。

最後他橫下一條心來，「去就去吧」。到小夥子家后，原來，他家只有一張單人床，小夥子把床讓給他們，而自己卻在客廳的沙發上對付了一晚。

李昱德說，現在說起來，都為自己的「小人之心」感到愧疚：「其實換位思考一下，當時這兩個小夥子是多麼坦蕩，他們其實也應該擔心萬一我們有不良舉動，對他們也是一種危險。」

伊朗小姑娘要求合影

到伊朗之後，一次他們在路邊買饢。突然一個矇著頭巾的小姑娘走過來，跟他們交談。而在李昱德的心目中，這是約束和禁忌較多的地方，當地人的防備感應該很強。

沒想到這個女孩不僅主動跟他們交談，還問是否能和摩托車合影。「我覺得她打碎我心中的某種條條框框」，李昱德很激動，主動要求跟小女孩合影留念，「最後，這個小姑娘還說『謝謝你』。」

李昱德越發驚訝，他說：「我請她跟我合影，是滿足了我自己的一種願望，她竟然還謝謝我？」

這在李昱德看來，都是一種對固有觀念的顛覆。「其實善良的人和事，不論在哪一個國家都是相通的」。李昱德把這當做自己最大的收穫。

還有一次，李昱德走在路上突然車沒油了，碰到一個華人企業員工。這名員工馬上給他們加滿了油，還給他們做了中國菜，最後走的時候在摩托車上塞滿了礦泉水，「蓋子都蓋不上了」。

這種感情的流淌，甚至讓李昱德忘記了在路上來自自然的阻礙。對話

說到中國，用「好評如潮」形容

廣州日報：什麼叫無後援騎行？

李昱德：字面上理解，我們沒有團隊支持，斷絕後路。一般來說，很多騎行隊伍後面都有一兩台護衛車，有的後面還帶有拖車，以防止摩托車中途出故障。而且一般還有人探路，有人補給，騎手只需要騎行。

我們沒有這種車，也不是表演性質的，我們都是自己聯繫各國的人去做地接服務。

廣州日報：為什麼喜歡玩摩托車？

李昱德：小時候就是在車上長大的，寫作業都是在方向盤上完成的。現在說著說著都能聞到那種車上的味道。可能是一種從小帶來的愛好。

廣州日報：你覺得此行最大的收穫是什麼？

李昱德：當我們走到每一個地方，我們會和當地年長的人交流，聽他們說過去的事情。可能很多都和我們之前的理解不一樣，有些是顛覆性的。

他們知道我是中國人之後，說到中國，可以用「好評如潮」來形容。另一方面也能感受到這些國家的老百姓、商人、公司團體、種族，或者是一個部落，他們對中國崛起的複雜情緒。總的來說，還需要加強溝通。

廣州日報：在騎行途中，你說會有一些顛覆性的認識？

李昱德：現在我覺得，在沒有認真聽明白別人的想法和主張前，不能妄下判斷，以為自己很有經驗，覺得自己活了四十多年了預判性很強。如果這樣，只會害了自己。

其實人心都是一樣的，不論在哪個地方。只要你善良，就一定能找到你的同類，就能得到同類善意的幫助，他們願意把一切奉獻給你。