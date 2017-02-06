















位於西非的甘比亞，曾經是台灣的邦交國，許多甘比亞學生，也以台灣為留學的首選地點，遠渡重洋，來到語言文化，都相差極大的寶島生活。今天的元氣台灣，就帶您來認識一位，來自甘比亞的年輕學子。自西非甘比亞遠道而來，今年滿 26歲的Ebrima，有個中文名字，叫楊宇翰，來自遙遠國度的他，走在北科大的校園內，舉手投足之間，是一股大方還有自在。==甘比亞留學生 Ebrima Nyassi==我叫Ebrima Nyassi我從甘比亞來 我在台灣快五年了2012年，憑著優異成績，拿獎學金來台灣念大學，沒想到才一年，就碰上台甘兩國斷交，一夜之間，面臨打包回國，或是自費把書念完的抉擇，還好甘國政府接手獎勵計畫，讓Ebrima可以如願繼續學業。現在的他，已經進入台北科技大學的環工所，攻讀碩士學位。==甘比亞留學生 Ebrima Nyassi==我目前的研究 主要探討台灣金字塔最底層BOP的問題基本上 焦點放在貧窮台灣的貧窮問題我重點在於如何讓這些貧窮的狀況被社會看見同時讓私部門一起來幫忙懂得學以致用，也讓Ebrima的社團生活多采多姿，發揮公共議題專長，以及人格特質，讓他在全球大學精英中，脫穎而出，三度獲選模擬聯合國傑出代表。==模擬聯合國指導老師 廖華彥==他的特色 就是他非常會說服別人這點是我想剛才你們也看得出來這樣的特色他的主動性很強他非常善於去說服對方除了口才好，Ebrima在球場上，也是天生好手，時常與足球隊友併肩做戰，走訪 Ebrima 的住處，可以看見朋友為他所畫的足球肖像。而我們也在客廳裡，發現不一樣的角落 。==甘比亞留學生 Ebrima Nyassi==我很喜歡幫別人剪頭髮我是工程師 但我也有藝術的一面剪頭髮和藝術 兩者加在一起我覺得就是這份工作的內涵談到理髮就雙眼發亮的Ebrima，從十四歲就拿起剪刀，來到台灣，為了不荒廢手藝，有空就在家中角落，幫三五好友剪頭髮，就連加勒比海來訪的政要，聖克里斯多福及尼維斯的總理，也請他幫忙打理過髮型。其實在朋友的眼中，多才多藝的Ebrima 是不怕成為目光焦點的人。==模擬聯合國社團好友 周昀霆==他是一個非常放得開自己的人就有點像打籃球的時候那種freestyle一樣 就是沒有約束感不過來自異鄉的他，也難免會遇到刻板印象。==甘比亞留學生 Ebrima Nyassi==有啊 好多啊我就被問過是不是養獅子當寵物也有人問我早餐是不是都自己獵但我知道不管是誰對別人刻板印象都是很難避免的所以他說，只要願意打開心胸，一定能真正互相理解，如今，Ebrima已經相當融入台灣的生活，之後也會留下來讀博士班，期待有一天，可以把在台灣之所學，帶回家鄉。記者 張家福 陳彥霖 台北報導