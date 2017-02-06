甘比亞生遠渡重洋 背負理想來台留學公視 (2017-02-06 00:00)
位於西非的甘比亞，曾經是台灣的邦交國，許多甘比亞學生，也以台灣為留學的首選地點，遠渡重洋，來到語言文化，都相差極大的寶島生活。今天的元氣台灣，就帶您來認識一位，來自甘比亞的年輕學子。
自西非甘比亞遠道而來，今年滿 26歲的Ebrima，有個中文名字，叫楊宇翰，來自遙遠國度的他，走在北科大的校園內，舉手投足之間，是一股大方還有自在。
==甘比亞留學生 Ebrima Nyassi==
我叫Ebrima Nyassi
我從甘比亞來 我在台灣快五年了
2012年，憑著優異成績，拿獎學金來台灣念大學，沒想到才一年，就碰上台甘兩國斷交，一夜之間，面臨打包回國，或是自費把書念完的抉擇，還好甘國政府接手獎勵計畫，讓Ebrima可以如願繼續學業。現在的他，已經進入台北科技大學的環工所，攻讀碩士學位。
==甘比亞留學生 Ebrima Nyassi==
我目前的研究 主要探討
台灣金字塔最底層BOP的問題
基本上 焦點放在貧窮
台灣的貧窮問題
我重點在於如何讓這些貧窮的狀況
被社會看見
同時讓私部門一起來幫忙
懂得學以致用，也讓Ebrima的社團生活多采多姿，發揮公共議題專長，以及人格特質，讓他在全球大學精英中，脫穎而出，三度獲選模擬聯合國傑出代表。
==模擬聯合國指導老師 廖華彥==
他的特色 就是他非常會說服別人
這點是我想剛才
你們也看得出來這樣的特色
他的主動性很強
他非常善於去說服對方
除了口才好，Ebrima在球場上，也是天生好手，時常與足球隊友併肩做戰，走訪 Ebrima 的住處，可以看見朋友為他所畫的足球肖像。而我們也在客廳裡，發現不一樣的角落 。
==甘比亞留學生 Ebrima Nyassi==
我很喜歡幫別人剪頭髮
我是工程師 但我也有藝術的一面
剪頭髮和藝術 兩者加在一起
我覺得就是這份工作的內涵
談到理髮就雙眼發亮的Ebrima，從十四歲就拿起剪刀，來到台灣，為了不荒廢手藝，有空就在家中角落，幫三五好友剪頭髮，就連加勒比海來訪的政要，聖克里斯多福及尼維斯的總理，也請他幫忙打理過髮型。其實在朋友的眼中，多才多藝的Ebrima 是不怕成為目光焦點的人。
==模擬聯合國社團好友 周昀霆==
他是一個非常放得開自己的人
就有點像打籃球的時候
那種freestyle一樣 就是沒有約束感
不過來自異鄉的他，也難免會遇到刻板印象。
==甘比亞留學生 Ebrima Nyassi==
有啊 好多啊
我就被問過是不是養獅子當寵物
也有人問我早餐是不是都自己獵
但我知道不管是誰
對別人刻板印象都是很難避免的
所以他說，只要願意打開心胸，一定能真正互相理解，如今，Ebrima已經相當融入台灣的生活，之後也會留下來讀博士班，期待有一天，可以把在台灣之所學，帶回家鄉。
記者 張家福 陳彥霖 台北報導
關鍵字：
下一則：中央氣象局國際各主要都市天氣預報
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
假髮 尺寸．真髮 假髮．沙宣 假髮．我的心機 假髮．芭比 假髮．雅瑪莎琪 假髮．Caramel 假髮．Angela 蕾絲 假髮．髮飾 假髮．韓國 假髮 髮帶．兒童假髮帽．Mane n Tail 假髮．假髮 噴霧．假髮 護理液．彎彎 假髮．Lena 假髮．纖維假髮．SPRING 假髮．TaiCheng 假髮．假髮片．丁噹 假髮．SD 假髮．PS Mall 假髮．Aimee Toff 假髮．Angela 假髮．纖維式假髮．toppik 假髮．整頂假髮．假髮 亞麻．噴霧 假髮
- BROOKS LSD輕量防風外套 (210838002)
- 【Bernice】可娜L型亞麻布沙發-左右型(送抱枕)
- 【JORDON 超值懶人包】撥水羽絨JIS90%連帽長大衣/370克(外
- MAGY 復古典雅 鏡面牛皮氣質素面高跟鞋-酒紅
- 【ALBA】帝國時代經典風格男錶-黑(AV3175X1)
- 【DELSEY法國大使】AIRCRAFT -23吋行李箱-藍色(00005681002
- Ed Hardy 老虎圖騰街頭旅行後背包-迷彩粉
- 【DELSEY法國大使】EPINETTE -28吋行李箱-藍色(00379682102
- (男女) NIKE ZOOM STREAK 6 路跑鞋-慢跑 訓練 寶藍白
- ROSA羅莎 采妮北歐風5尺矮櫃/電視櫃
寒流來一連5天低溫 你需要注意的事【健康醫療網】
雲林於2月4日至6日清除3場罹染禽流感家禽【NOWnews今日新聞】
2017臺灣燈會在雲林 北港燈區7日熱鬧啟燈【教育廣播電台】
奧萬大賞櫻 享受被美麗包圍的幸福【中央網路報】