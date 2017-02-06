蘭嶼飛魚季 6月底前港口.漁場禁浮深潛公視 (2017-02-06 00:00)
每年2月到6月底蘭嶼沿海盛產飛魚，當地原住民各部落會舉辦「飛魚季」祭典，但近年來外地漁船闖入蘭嶼海域捕飛魚，造成當地原住民很反感。去年蘭嶼鄉的縣議員也曾經抗議，公開呼籲要尊重他們的傳統文化，今年蘭嶼鄉公所更公告，從2月到6月飛魚季期間嚴禁遊客在部落港口週邊和傳統海域進行浮潛、潛水和水上休閒活動，但島上的觀光遊憩業者擔心，會影響到4月份開始的潛水旅遊旺季，載客潛水的船隻就不能出海了。
==蘭嶼鄉公所秘書 李美富==
盡量就是不要在港澳的
這個附近（下海）
其他的地方也就是說
沒有影響到的話
我們應該是都可以開放
==蘭嶼水域遊憩業者 阿雄==
4、5月才有客人嘛
4、5月被封港了
我們就兩個月不能做生意啊
台東縣政府說去年就公告了蘭嶼飛魚季期間嚴禁外來船隻進入蘭嶼3海浬內捕飛魚，朗島和開元港更是禁止水下活動，不過其他部落的傳統小漁港縣政府並沒有公告管制。
==台東縣農業處長 許瑞貴==
我想基本上我們是尊重
因為實際上他是道德勸說
重於實際的裁罰
蘭嶼鄉公所的這項水域管制公告，範圍和罰則目前還不明確，島上的旅遊業者說要遵守可能有困難，希望鄉公所能和業者協調，以免發生傳統祭典文化和旅遊的衝突。蘭嶼鄉公所表示，會在3月份鄉民代表會臨時會期間提出討論，再訂出明確的管理辦法。
記者 章明哲 台東報導
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