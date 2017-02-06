每3人中1長者 平溪成為全國最老區域公視 (2017-02-06 00:00)
每逢假日，到平溪放天燈，是不少民眾出外旅遊的選擇，不過平常日來到平溪街上，三三兩兩的遊客之外，放眼望去，能看到的在地民眾，幾乎都是老人家，每周兩次的中醫義診，是這裡大多數老人家外出的固定活動之一。
==平溪居民 吳女士==
平溪就一些年輕人外出工作
剩下老人家
老年人就是雙溪和平溪老人最多
==平溪居民 蘇先生==
都沒什麼生產
現在(生產)愈來愈少
以前平溪(人口)差不多有兩萬人
現在剩下5千多人
因為工作機會少，年輕人幾乎外出工作或是求學，只有老人家還守在熟悉的家鄉生活著，根據人口統計數來看，到106年1月為止，平溪的總人口數有4776人，其中65歲以上的老人就有1334人，占了將近30%，每三人裡就有一個是老人，要叫平溪是老人村，一點也不為過。
==平溪區衛生所主任 林太仁==
這裡面的獨居老人我們可以把他
分成一種真正的獨居老人
也就是說兒女可能只有一個禮拜
才回來一次
或者是說一兩個月才回來一次
還有另外一類就是
兒女們早上出去工作
晚上才會回來
這類老人家居多
平溪人口老化，每天在這裡看診的醫師最有感，也因應老人家多，衛生所除了提供看診，還有物理復健區，是老人家復健及聊天的場所，目前也正在規劃日間托老，希望能提供平溪的老人家，更完善的關懷與照顧。
記者 郭采彥 張國樑 新北報導
關鍵字：
下一則：中央氣象局國際各主要都市天氣預報
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Lady 休閒鞋．Bonny 休閒鞋．Travel Fox 休閒鞋．Kids 休閒鞋．Hush 休閒鞋．Lucky 休閒鞋．Hush Puppies 休閒鞋．舒適 透氣 休閒鞋．BMW 休閒鞋．Fred 休閒鞋．Slim 休閒鞋．G.Ms. 休閒鞋．KURU 休閒鞋．COSMO 休閒鞋．Benz 休閒鞋．Timberland 休閒鞋．休閒鞋 MIT．MAGY 休閒鞋．男休閒鞋．TOMS 休閒鞋．gp 休閒鞋．MESSA 休閒鞋．CUMAR 休閒鞋．ECCO 休閒鞋．ELLE 休閒鞋．Lena 休閒鞋．KEITH 休閒鞋．OLLIE 休閒鞋．TIMBERLAND 戶外休閒鞋．MAJESTIC 休閒鞋
- ASUS Intel I5四核 8G-D4記憶體 WIN10電腦 (K31CD-0031A640
- 品家居 克莉絲5尺石面雙色長櫃電視櫃
- 【Michael Kors】SELMA 中號 寶藍446(銀字LOGO 提背兩用)
- 石頭記 冰彩玉髓項鍊-花蝶瑩瑩
- 沛德奧Petstro寵物拉箱/貓籠-215輕旅行系列-加大型
- 【A.S.O】輕量氣墊 牛皮綁帶拉鍊奈米休閒鞋(綠)
- Bvlgari Jasmin Noir Eau de Parfum 夜茉莉淡香精100ml
- POLO 經典戰馬帆布肩背托特包(中/米白+橘)
- 【遊遍天下】女款JIS90% 羽絨二件式多功能禦寒背心外套A086
- 【Homelike】 糖薇2.7尺下抽書櫃
膽結石切除膽囊 別以為就能大吃大喝！【健康醫療網】
寒流來一連5天低溫 你需要注意的事【健康醫療網】
「中進中出」台中觀光現佳績【教育廣播電台】
中央氣象局國際各主要都市天氣預報【中央社】
雲林於2月4日至6日清除3場罹染禽流感家禽【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》