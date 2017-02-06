















每逢假日，到平溪放天燈，是不少民眾出外旅遊的選擇，不過平常日來到平溪街上，三三兩兩的遊客之外，放眼望去，能看到的在地民眾，幾乎都是老人家，每周兩次的中醫義診，是這裡大多數老人家外出的固定活動之一。==平溪居民 吳女士==平溪就一些年輕人外出工作剩下老人家老年人就是雙溪和平溪老人最多==平溪居民 蘇先生==都沒什麼生產現在(生產)愈來愈少以前平溪(人口)差不多有兩萬人現在剩下5千多人因為工作機會少，年輕人幾乎外出工作或是求學，只有老人家還守在熟悉的家鄉生活著，根據人口統計數來看，到106年1月為止，平溪的總人口數有4776人，其中65歲以上的老人就有1334人，占了將近30%，每三人裡就有一個是老人，要叫平溪是老人村，一點也不為過。==平溪區衛生所主任 林太仁==這裡面的獨居老人我們可以把他分成一種真正的獨居老人也就是說兒女可能只有一個禮拜才回來一次或者是說一兩個月才回來一次還有另外一類就是兒女們早上出去工作晚上才會回來這類老人家居多平溪人口老化，每天在這裡看診的醫師最有感，也因應老人家多，衛生所除了提供看診，還有物理復健區，是老人家復健及聊天的場所，目前也正在規劃日間托老，希望能提供平溪的老人家，更完善的關懷與照顧。記者 郭采彥 張國樑 新北報導