台灣流浪動物零撲殺 亞洲第二個實施公視 (2017-02-06 00:00)
毛小孩安穩的躺在人類懷裡，從今天開始，不用再怕被人道撲殺，電影十二夜上映後，國人動保意識逐漸抬頭，經過兩年的緩衝期，流浪動物零撲殺政策，從今天開始正式上路。
==農委會副主任委員 黃金城==
農委會補助各縣市防疫所建
有關收容中心的這個部分
然後各種政策的修法以及改善
這個部分農委會一直在進行
為了因應零撲殺政策、避免收容所動物數量超收爆滿，許多縣市各有因應之道，台南市結合畜牧養殖業、幫流浪狗找頭路，透過媒合提高認養率。
==台南市動保處 處長 吳名彬==
包括跟我們的畜牧業結合
跟畜牧場結合
把一些可能比較大型
然後兇猛一點的流浪犬
一般比較不受社會大眾所接受
我們把牠媒合到畜牧場
去看管這些牛隻
包含新北、台北、台南、高雄等七個縣市，已經提前實施零撲殺，因此並無太大問題，但有些縣市礙於經費或人力，執行起來仍舊有一定難度。
==台灣防止虐待動物協會 專員 邱于萱==
其實收容所
無論再擴張到多大
它都沒有辦法容納我們現在
台灣所有的流浪動物的數量
因為根據農委會統計
我們流浪動物數量
大概還有十二萬隻左右
其實我們收容所
頂多收到七、八千隻
動保團體認為，單靠公部門或民間團體，無法解決根本問題，唯有加強國人生命教育以及飼主責任，才能夠真正落實源頭管制。
記者 朱鳳治 彭耀祖 台北報導
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