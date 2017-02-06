調查:肺炎及流感住院患者 平均年齡47歲公視 (2017-02-06 00:00)
冷氣團陸續來襲，加上日夜溫差大，近來各大醫院類流感及肺炎患者比平常增加不少，而且不只老人、小孩容易受感染，如果本身就有三高等慢性疾病，更是高風險族群，根據新光醫院研究調查發現，肺炎及流行性感冒住院患者的平均年齡、只有47歲。
==新光醫院健康管理部主任 高尚志==
因為他的免疫力
跟他因為身體有慢性疾病的狀況
所以呢 就會有機會感染到肺炎
院方表示，溫差大、會使得這些高風險族群身體調節不易，增加肺炎感染機率，而且最新研究顯示，健康成人鼻腔中、有5%到10%的肺炎鏈球菌帶菌率，5歲以下孩童更有20%到40%的帶菌率，當免疫力下降時，就很可能從呼吸道或血液侵襲肺部等器官，致死率三成五左右。
==新光醫院健康管理部主任 高尚志==
在你肺部裡面的這些抵抗的
防禦的機轉呢
比如說是吞噬細胞啦
或是我們的白血球啦這些
沒有辦法把這細菌消滅的時候
它就會在我們的肺部
肺泡裡面呢 產生生長
然後最後造成肺炎
醫師提醒，要預防感冒及肺炎，除了三餐飲食正常，還要有充足的睡眠、避免熬夜，並保持適當運動，此外高風險族群也可接種肺炎鏈球菌疫苗，增加保護力，也可降低感染後、併發重症的風險。
記者 賴淑敏 蔣龍祥 台北報導
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