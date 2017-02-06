















冷氣團陸續來襲，加上日夜溫差大，近來各大醫院類流感及肺炎患者比平常增加不少，而且不只老人、小孩容易受感染，如果本身就有三高等慢性疾病，更是高風險族群，根據新光醫院研究調查發現，肺炎及流行性感冒住院患者的平均年齡、只有47歲。==新光醫院健康管理部主任 高尚志==因為他的免疫力跟他因為身體有慢性疾病的狀況所以呢 就會有機會感染到肺炎院方表示，溫差大、會使得這些高風險族群身體調節不易，增加肺炎感染機率，而且最新研究顯示，健康成人鼻腔中、有5%到10%的肺炎鏈球菌帶菌率，5歲以下孩童更有20%到40%的帶菌率，當免疫力下降時，就很可能從呼吸道或血液侵襲肺部等器官，致死率三成五左右。==新光醫院健康管理部主任 高尚志==在你肺部裡面的這些抵抗的防禦的機轉呢比如說是吞噬細胞啦或是我們的白血球啦這些沒有辦法把這細菌消滅的時候它就會在我們的肺部肺泡裡面呢 產生生長然後最後造成肺炎醫師提醒，要預防感冒及肺炎，除了三餐飲食正常，還要有充足的睡眠、避免熬夜，並保持適當運動，此外高風險族群也可接種肺炎鏈球菌疫苗，增加保護力，也可降低感染後、併發重症的風險。記者 賴淑敏 蔣龍祥 台北報導