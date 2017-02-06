碩博生八家將陣頭 出陣守規.要求品格公視 (2017-02-06 00:00)
八家將出陣，動作整齊劃一，這是台灣特有的陣頭文化，但過去不少八家將成員打架、鬧事，使得八家將承受不小的負面壓力，台南佳里的「吉和堂」決定要改變外界的看法，找來博士生、碩士生組成八家將團。
==台南吉和堂副主委 陳席閔==
（八家將)打架或鬧事呀 飆車
這是(外界)最基本的負面印象
（我們團)就盡量秉持著
優質的態度
不管在休息的時候或者在行進間
一切都是盡量
把我們該有的品質 呈現出來
本身是留美碩士的副主委，是促成這團的推手，他認為陣頭文化需要傳承，但外界沒改變對它的壞印象，就無法讓推廣，才會找來30名，平均有大學以上學歷的學生組成八家將團。
==八家將團員 吳丞剛==
其實(班上同學)他們一般
對於沒有接觸過的
他們都會是處於比較好奇的心態
聽完我們的故事之後也會覺得
其實 來跳家將
就是會打破他們一些刻板印象
這團八家將出陣時，不能有吃檳榔、喝酒等壞習慣，成員說，過去陣頭文化，其實也嚴格要求成員的品性，他們只是讓這樣的良善力量重現，未來也希望影響其他團，讓陣頭文化越來越優質。
記者 王柔婷 陳顯坤 台南報導
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