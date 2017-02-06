















八家將出陣，動作整齊劃一，這是台灣特有的陣頭文化，但過去不少八家將成員打架、鬧事，使得八家將承受不小的負面壓力，台南佳里的「吉和堂」決定要改變外界的看法，找來博士生、碩士生組成八家將團。==台南吉和堂副主委 陳席閔==（八家將)打架或鬧事呀 飆車這是(外界)最基本的負面印象（我們團)就盡量秉持著優質的態度不管在休息的時候或者在行進間一切都是盡量把我們該有的品質 呈現出來本身是留美碩士的副主委，是促成這團的推手，他認為陣頭文化需要傳承，但外界沒改變對它的壞印象，就無法讓推廣，才會找來30名，平均有大學以上學歷的學生組成八家將團。==八家將團員 吳丞剛==其實(班上同學)他們一般對於沒有接觸過的他們都會是處於比較好奇的心態聽完我們的故事之後也會覺得其實 來跳家將就是會打破他們一些刻板印象這團八家將出陣時，不能有吃檳榔、喝酒等壞習慣，成員說，過去陣頭文化，其實也嚴格要求成員的品性，他們只是讓這樣的良善力量重現，未來也希望影響其他團，讓陣頭文化越來越優質。記者 王柔婷 陳顯坤 台南報導