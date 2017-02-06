















為因應人口高齡化，中央政府大力推動長照政策，台北市的老人比率15.55%，已居六都之冠，65歲以上約42萬人，14歲以下約38萬人，老人指數111.73，讓台北市老人多於小孩，北市府力推老人照護，目前已有17間日照機構，還有15間要在未來4年內開幕，由於台北市的都會密集居住型態，讓老人照護機構推廣，壓力不小。==北市府社會局老福科專員 楊雅茹==在台北市的地租房租是比較貴那另外如果說是社區中對這樣的機構有一些誤解的時候比較會產生排斥的情形不只硬體設備，軟體方面包括從產學合作和改善照護員薪資著手，希望吸引更多人投入長照體系，光北市到109年就預計投入54億經費，希望養護能量能追平老化速度。而且隨著人口老化，老人行動慢，光是過馬路秒數不夠，就令人擔心。==吳太太==（秒數會不會不夠) 不夠有的時候人擠嘛 不好過啊（那老人家的速度) 對對對 慢（所以覺得要再長一點) 對==聲音來源 北市交控中心主任 林育生==長者比較多的區域我們其實這個行人秒數包括什麼青年公園這些我們現在秒數也會個案去做調整少子化已被視為國安問題，人口老化更是國家必須面對的責任，如何讓老年人能夠在地老化，在地照護，提升養護能量，都是執政者的挑戰。記者 李曉儒 邱福財 台北報導