台北市老人比例佔15% 居六都之冠公視 (2017-02-06 00:00)
為因應人口高齡化，中央政府大力推動長照政策，台北市的老人比率15.55%，已居六都之冠，65歲以上約42萬人，14歲以下約38萬人，老人指數111.73，讓台北市老人多於小孩，北市府力推老人照護，目前已有17間日照機構，還有15間要在未來4年內開幕，由於台北市的都會密集居住型態，讓老人照護機構推廣，壓力不小。
==北市府社會局老福科專員 楊雅茹==
在台北市的地租房租是比較貴
那另外如果說是社區中
對這樣的機構有一些誤解的時候
比較會產生排斥的情形
不只硬體設備，軟體方面包括從產學合作和改善照護員薪資著手，希望吸引更多人投入長照體系，光北市到109年就預計投入54億經費，希望養護能量能追平老化速度。而且隨著人口老化，老人行動慢，光是過馬路秒數不夠，就令人擔心。
==吳太太==
（秒數會不會不夠) 不夠
有的時候人擠嘛 不好過啊
（那老人家的速度) 對對對 慢
（所以覺得要再長一點) 對
==聲音來源 北市交控中心主任 林育生==
長者比較多的區域
我們其實這個行人秒數
包括什麼青年公園這些
我們現在秒數也會個案去做調整
少子化已被視為國安問題，人口老化更是國家必須面對的責任，如何讓老年人能夠在地老化，在地照護，提升養護能量，都是執政者的挑戰。
記者 李曉儒 邱福財 台北報導
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