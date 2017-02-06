憂學習不完整 高教員籲檢討大學考招制公視 (2017-02-06 00:00)
大學學測考完、學生們要開始進入繁星、個人申請等甄選入學的備戰狀態。但有許多高中的教育人員發現，現行二階段的大學考招制度，嚴重影響高中三年的完整學習。
==麗山高中 校長 柯明樹==
學測成績出來之後
每個禮拜 都有學生
開始要參加
這個學校的第二階段考試
這個學校又放榜了
又再準備什麼備審資料等等
對於高三的學生來說
其實對他們來說
其實是一個折磨
在現行制度下，寒假考完學測後，要準備申請各學校、以及複試等作業，所以學生的心思，都不在課堂上。但原本高中規劃的課程，還沒有走完，使得很多學生，在畢業時，只有高中前兩年基礎。因此全台有250多名高中校長和主任，連署投書平面媒體，呼籲教育部和大學端，正視這個問題。
==麗山高中 校長 柯明樹==
（1月學測)改成是
基本學科的能力測驗
就是所謂的X 這樣的一個測驗
這個測驗 有可能就是
我們是建議 是考國英數三科
高中 大概課程會在
5月中旬就結束
能夠在6月 再來考這個
加深加廣 就是專業學科的
這樣一個測驗 也就是所謂的Y
那未來等考試測驗完 結束之後
再來進行所謂的
申請入學這個動作
這樣其實比較能確保
我們整個高中學習的完整性
==教育部高教司 司長 李彥儀==
（時程調整舉例)學期的
結束點 也可以往前
我們主要的訴求是
讓高三的學習 要能夠完整
那個招生的作業
不要去影響高三的
下學期的學習
教育部表示，107年即將上路的國教改革，以及考招方式的變革方案，目前都還在討論當中，考試時程、範圍，以及課程的規劃都還有調整空間，會以維護高中的完整學習，為第一要件。
記者 曹晏郡 沈志明 台北報導
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