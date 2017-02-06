















大學學測考完、學生們要開始進入繁星、個人申請等甄選入學的備戰狀態。但有許多高中的教育人員發現，現行二階段的大學考招制度，嚴重影響高中三年的完整學習。==麗山高中 校長 柯明樹==學測成績出來之後每個禮拜 都有學生開始要參加這個學校的第二階段考試這個學校又放榜了又再準備什麼備審資料等等對於高三的學生來說其實對他們來說其實是一個折磨在現行制度下，寒假考完學測後，要準備申請各學校、以及複試等作業，所以學生的心思，都不在課堂上。但原本高中規劃的課程，還沒有走完，使得很多學生，在畢業時，只有高中前兩年基礎。因此全台有250多名高中校長和主任，連署投書平面媒體，呼籲教育部和大學端，正視這個問題。==麗山高中 校長 柯明樹==（1月學測)改成是基本學科的能力測驗就是所謂的X 這樣的一個測驗這個測驗 有可能就是我們是建議 是考國英數三科高中 大概課程會在5月中旬就結束能夠在6月 再來考這個加深加廣 就是專業學科的這樣一個測驗 也就是所謂的Y那未來等考試測驗完 結束之後再來進行所謂的申請入學這個動作這樣其實比較能確保我們整個高中學習的完整性==教育部高教司 司長 李彥儀==（時程調整舉例)學期的結束點 也可以往前我們主要的訴求是讓高三的學習 要能夠完整那個招生的作業不要去影響高三的下學期的學習教育部表示，107年即將上路的國教改革，以及考招方式的變革方案，目前都還在討論當中，考試時程、範圍，以及課程的規劃都還有調整空間，會以維護高中的完整學習，為第一要件。記者 曹晏郡 沈志明 台北報導