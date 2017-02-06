

一連說了好幾次壓力真的很大！即將接任衛福部長的陳時中，中午現身衛福部聽取業務報告，開會前他接受媒體訪問時表示，上任後未來政策方向不會改變，人事也力求穩定。



==準衛福部長 陳時中==

這麼大的一個部 對不對

時間這麼的短

要熟悉各方面的業務

當然是非常的

壓力當然是非常的大

當然是除了戒慎恐懼以外

當然是要努力去做



至於有媒體報導，陳時中上任後，將把現行衛福部試辦的健保具名核刪制度、進行檢討是否續辦，引發部分醫界人士反彈，認為衛福部要走「黑箱作業」回頭路，對此陳時中說，還會再和醫界進行溝通。



==準衛福部長 陳時中==

健保的制度或審查來講

它都是要與時俱進

每一樣審查的方法

它都要被檢討 可能會做得更大

可能會做得更小

那必須要用科學的證據來看



而即將卸任的衛福部長林奏延，上午出席新春團拜時、低調不願回應下台原因，只強調長照2.0業務，還很多試辦計畫沒完成、最讓他放心不下。



==衛福部長 林奏延==

我現在比較不放心的

就是我做的 長照2.0的基礎工程

所有的一切要完成 是在第二季嘛

就是4到6月啦



另外林奏延強調，一個月前已經啟動三代健保的規劃，整個過程要6到8年時間，也已把業務交給準衛福部長陳時中，而新舊任衛福部長交接典禮，預定8號週三上午進行。



記者 賴淑敏 蔣龍祥 王興中 台北報導



