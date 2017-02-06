準衛福部長 陳時中:壓力很大.戒慎恐懼公視 (2017-02-06 00:00)
一連說了好幾次壓力真的很大！即將接任衛福部長的陳時中，中午現身衛福部聽取業務報告，開會前他接受媒體訪問時表示，上任後未來政策方向不會改變，人事也力求穩定。
==準衛福部長 陳時中==
這麼大的一個部 對不對
時間這麼的短
要熟悉各方面的業務
當然是非常的
壓力當然是非常的大
當然是除了戒慎恐懼以外
當然是要努力去做
至於有媒體報導，陳時中上任後，將把現行衛福部試辦的健保具名核刪制度、進行檢討是否續辦，引發部分醫界人士反彈，認為衛福部要走「黑箱作業」回頭路，對此陳時中說，還會再和醫界進行溝通。
==準衛福部長 陳時中==
健保的制度或審查來講
它都是要與時俱進
每一樣審查的方法
它都要被檢討 可能會做得更大
可能會做得更小
那必須要用科學的證據來看
而即將卸任的衛福部長林奏延，上午出席新春團拜時、低調不願回應下台原因，只強調長照2.0業務，還很多試辦計畫沒完成、最讓他放心不下。
==衛福部長 林奏延==
我現在比較不放心的
就是我做的 長照2.0的基礎工程
所有的一切要完成 是在第二季嘛
就是4到6月啦
另外林奏延強調，一個月前已經啟動三代健保的規劃，整個過程要6到8年時間，也已把業務交給準衛福部長陳時中，而新舊任衛福部長交接典禮，預定8號週三上午進行。
記者 賴淑敏 蔣龍祥 王興中 台北報導
關鍵字：
下一則：中央氣象局國際各主要都市天氣預報
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Lady 休閒鞋．Bonny 休閒鞋．Travel Fox 休閒鞋．Kids 休閒鞋．Hush 休閒鞋．Lucky 休閒鞋．Hush Puppies 休閒鞋．舒適 透氣 休閒鞋．BMW 休閒鞋．Fred 休閒鞋．Slim 休閒鞋．G.Ms. 休閒鞋．KURU 休閒鞋．COSMO 休閒鞋．Benz 休閒鞋．Timberland 休閒鞋．休閒鞋 MIT．MAGY 休閒鞋．男休閒鞋．TOMS 休閒鞋．gp 休閒鞋．MESSA 休閒鞋．CUMAR 休閒鞋．ECCO 休閒鞋．ELLE 休閒鞋．Lena 休閒鞋．KEITH 休閒鞋．OLLIE 休閒鞋．TIMBERLAND 戶外休閒鞋．MAJESTIC 休閒鞋
- 【DELSEY法國大使】PP ZIPPE -30吋行李箱-綠色(00384983013
- MOKUYOBI/Flyer Packs/L.A空運旅行必備多功能筆電電鏽章後
- HAPPYHOME 辛迪佳橡木色3尺書桌G17-A221-5 免運費
- 《空機無耗材促銷價》 Panasonic 五合一多功能雷射事務機 U
- 【TISSOT】天梭 T02 時尚女錶-珍珠貝x咖啡/23mm(T090310373
- 葵花 量身訂做 沙發型汽車椅套 舒適系列C 休旅車1加2排
- CHANEL 時尚裸光水慕絲粉底 30ml 多色可選
- COACH 馬車LOGO荔枝皮革手提雙層零錢包.藍
- 日本直人木業- Industry 210CM 電視櫃加玻璃展示櫃
- 【Calvin Klein】經典豹紋復古太陽眼鏡(748S-202 #豹紋)
膽結石切除膽囊 別以為就能大吃大喝！【健康醫療網】
寒流來一連5天低溫 你需要注意的事【健康醫療網】
「中進中出」台中觀光現佳績【教育廣播電台】
中央氣象局國際各主要都市天氣預報【中央社】
雲林於2月4日至6日清除3場罹染禽流感家禽【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》