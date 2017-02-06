

250多名高中校長、主任們連署投書媒體，希望國教改革政策，能還給高中生完整的學習時間，因此提出建議，在上完高中三年的課程後，再進行大學的招生程序。



==高中生==

從考完學測1月後的時間

拿來準備自己

未來想要學的東西

或者是去摸索

自己的興趣在哪裡

我覺得都比在學校

埋頭苦幹那些功課 還要好很多



有學生認為，按照現行制度，確定上榜後，就可以利用空餘時間，先探索未來就讀科系的相關資訊；也有人表示，無法一邊準備升學資料、一邊上課、所以只好放棄一半，如果真的改革，就可以完整學到更多知識。而全教總則提出，等學測、分科測驗都考完，才進行申請、分發入學，反而會造成更大壓力，也不利於多元選修課程的發展。



==全國教師工會總聯合會 副秘書長 黃致誠==

整個Y(分科測驗)考完

才做所謂的申請入學

那Y可能只考少數幾科

那整個高三下 學生的學習

大概選修 加深加廣也都不見了

而反而 他就是著重在

Y的那少數幾個科目

==教育部高教司 司長 李彥儀==

（時程調整舉例)學期的

結束點 也可以往前

我們主要的訴求是

讓高三的學習 要能夠完整

那個招生的作業

不要去影響高三的

下學期的學習



針對各界看法，教育部回應，107年即將上路的國教改革，以及考招方式的變革方案，先前的初步決議，是將學測和指考，轉型為新型學測、分科測驗，但考試時程、範圍，以及課程的規劃，都還在討論當中，會以維護高中的完整學習，為第一要件。



記者 曹晏郡 沈志明 台北報導



