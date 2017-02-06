憂學習不完整 高教員籲檢討大學考招制公視 (2017-02-06 00:00)
大學學測考完、學生們要開始進入繁星、個人申請等甄選入學的備戰狀態。但有許多高中的教育人員發現，現行二階段的大學考招制度，嚴重影響高中三年的完整學習。
==麗山高中 校長 柯明樹==
學測成績出來之後
每個禮拜 都有學生
開始要參加
這個學校的第二階段考試
這個學校又放榜了
又再準備什麼備審資料等等
對於高三的學生來說
其實對他們來說
其實是一個折磨
有鑒於在現行制度下，很多學生考完學測，心思都已經在準備3-5月的申請、複試等階段，所以不會把重心留在課堂上。因此全台有250多名高中校長和主任連署投書，提出較為理想的考招方案，建議學測可以考國英數三科、等5月，高中的課程結束後，6月再進行分科測驗、7月展開後續的申請入學。
==麗山高中 校長 柯明樹==
能夠在6月 再來考這個
加深加廣 就是專業學科的
這樣一個測驗 也就是所謂的Y
再來進行所謂的
申請入學這個動作
這樣其實比較能確保
我們整個高中學習的完整性
==台灣大學電機系 教授 葉丙成==
我們應該要尊重高中的主體性
應該讓高中 這三年
好好去教孩子 不要去動它
等他們教完了
你要再招生 要怎麼招生
那大學要怎麼樣 都是你的問題
但是 不要在人家高中三年
那還在教的時候
還在好好教的時候
就去干擾人家
國內首次由高中端自主發起連署，不要大學招生政策大學說了算，共同參與連署的大學教授、葉丙成表示，高中老師們為了教好學生，非常努力、也慎重提出改革方案，希望教育部和大學端，要應該正視高中的主體性、讓學生能有完整的課程學習，如此一來，教改精神才能被真正落實。
記者 曹晏郡 沈志明 台北報導
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