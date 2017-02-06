

大學學測考完、學生們要開始進入繁星、個人申請等甄選入學的備戰狀態。但有許多高中的教育人員發現，現行二階段的大學考招制度，嚴重影響高中三年的完整學習。



==麗山高中 校長 柯明樹==

學測成績出來之後

每個禮拜 都有學生

開始要參加

這個學校的第二階段考試

這個學校又放榜了

又再準備什麼備審資料等等

對於高三的學生來說

其實對他們來說

其實是一個折磨



有鑒於在現行制度下，很多學生考完學測，心思都已經在準備3-5月的申請、複試等階段，所以不會把重心留在課堂上。因此全台有250多名高中校長和主任連署投書，提出較為理想的考招方案，建議學測可以考國英數三科、等5月，高中的課程結束後，6月再進行分科測驗、7月展開後續的申請入學。



==麗山高中 校長 柯明樹==

能夠在6月 再來考這個

加深加廣 就是專業學科的

這樣一個測驗 也就是所謂的Y

再來進行所謂的

申請入學這個動作

這樣其實比較能確保

我們整個高中學習的完整性



==台灣大學電機系 教授 葉丙成==

我們應該要尊重高中的主體性

應該讓高中 這三年

好好去教孩子 不要去動它

等他們教完了

你要再招生 要怎麼招生

那大學要怎麼樣 都是你的問題

但是 不要在人家高中三年

那還在教的時候

還在好好教的時候

就去干擾人家



國內首次由高中端自主發起連署，不要大學招生政策大學說了算，共同參與連署的大學教授、葉丙成表示，高中老師們為了教好學生，非常努力、也慎重提出改革方案，希望教育部和大學端，要應該正視高中的主體性、讓學生能有完整的課程學習，如此一來，教改精神才能被真正落實。



記者 曹晏郡 沈志明 台北報導



