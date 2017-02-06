正月初九天公生 玉皇宮.首廟天壇金紙爆量公視 (2017-02-06 00:00)
裝滿金紙的麻布袋推到定點，金紙被堆疊成小山，幾乎淹台南首廟天壇廟外這面6公尺高牆，類似的景象也出現在玉皇宮，原來兩間廟都供奉玉皇大帝，正月初九在習俗上是天公生，信徒湧入廟裡，讓待焚燒的金紙爆量。
==台灣首廟天壇秘書 陳淑鈴==
我們從除夕夜到
我們天公生(大年初九)這幾天呢
一共有18車(金紙)
然後有110公噸的量
運到我們就焚化爐(去燒)
首廟天壇的工作人員說，寺廟從除夕就湧入人潮，尤以年輕族群最多，與往年相比年輕人多了1萬多人，讓他們連續載運了18車次的金紙到焚化爐，還是消化不完，開基玉皇宮則已經運走上百公噸的金紙，還能看到金紙堆得比人高，兩間廟推估，從除夕到初九累積的金紙量，超過200公噸。
==民眾==
（年初九金紙)都會買比較多
都會買比較多喔 對
因為是玉皇大帝生日
==聲音來源 台南市民政局長 陳宗彥==
（這兩間廟)香的量確實已經明顯的
非常明顯的減少非常的多
那金紙的部份
它們都配合我們台南市這個
紙錢集中燒的部份
那也可以達到這個環保的要求
民政局表示，民俗中玉皇大帝掌管眾神，民眾拜玉皇大帝時的確會比往常買更多金紙。不過經過這幾年的宣導 ，焚香的數量已經明顯改善，至於金紙減量的部分則還要繼續宣導，而堆放的金紙，廟方也配合政府，金紙集中焚燒，不會汙染空氣。
記者 王柔婷 陳顯坤 台南報導
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