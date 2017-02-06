花蓮幼鵝身上發現 高病原禽流感病毒公視 (2017-02-06 00:00)
台灣首度出現高傳染力的H5N6禽流感病毒！在花蓮玉里的田間死亡的幼鵝身上，首度驗出H5N6高病原禽流感病毒，由於這病毒已經在日本、韓國造成大規模感染，防檢局高度警戒，研判病毒可能是透過候鳥傳遞。
==防檢局長 黃㯖昌==
在韓國跟日本
尤其是日本
它在野鳥身上
就發現201(例野鳥檢出)
所以他們共同判斷
認為最初感染源是候鳥帶進來
台灣的狀況
因為我們是候鳥遷徙的必經途徑
所以我想這個可能性
應該也是很大
防檢局委託北市野鳥學會執行候鳥禽流感監測時，在花蓮玉里通往三民的田間小路上、拾獲1隻死亡幼鵝，送往檢測，確認為H5N6禽流感病毒。初步分析，跟韓國、日本爆發的病毒有極高的相似度，目前已經在發現地進行管制。
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