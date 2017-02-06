















農委會宣布，從今天零時開始，流浪動物零撲殺正式上路，不過零撲殺對有些縣市來說，目前還是有執行上的難度，動保團體呼籲，各縣市應從源頭管制做起。毛小孩安穩的躺在人類懷裡，從今天開始，不用再怕被人道撲殺，電影十二夜上映後，國人動保意識逐漸抬頭，經過兩年的緩衝期，流浪動物零撲殺政策，從今天開始正式上路。==農委會副主任委員 黃金城==農委會補助各縣市防疫所建有關收容中心的這個部分然後各種政策的修法以及改善這個部分農委會一直在進行為了因應零撲殺政策、避免收容所動物數量超收爆滿，許多縣市各有因應之道，台南市結合畜牧養殖業、幫流浪狗找頭路，透過媒合提高認養率。==台南市動保處 處長 吳名彬==我們跟畜牧業結合跟畜牧場結合把一些可能比較大型然後兇猛一點的流浪犬一般比較不受社會大眾所接受我們把牠媒合到畜牧場去看管這些牛隻包含新北、台北、台南、高雄等七個縣市，已經提前實施零撲殺，因此並無太大問題，但動保團體擔心，有些縣市礙於經費或人力，執行起來有一定難度。==台灣防止虐待動物協會 專員 邱于萱==其實收容所無論再擴張到多大它都沒有辦法容納我們現在台灣所有的流浪動物的數量因為根據農委會統計我們流浪動物數量大概還有十二萬隻左右其實我們收容所頂多收到七、八千隻農委會回應，針對認養率低、零撲殺執行困難的縣市，會優先稽查輔導，加強母狗絕育。動保團體認為，根本之道是要加強國人生命教育以及飼主責任，才能落實源頭管制。記者 朱鳳治 彭耀祖 台北報導