















台東縣蘭嶼鄉發出公告，從2月起到6月30號蘭嶼飛魚季期間，嚴禁在各部落傳統港口及傳統捕撈漁場浮潛及深潛等活動。但當地潛水業者擔心將衝擊當地觀光產業。每年2月到6月底蘭嶼沿海盛產飛魚，當地原住民各部落會舉辦「飛魚季」祭典，但近年來外地漁船闖入蘭嶼海域捕飛魚，造成當地原住民很反感。去年蘭嶼鄉的縣議員也曾經抗議，公開呼籲要尊重他們的傳統文化，今年蘭嶼鄉公所更公告，從2月到6月飛魚季期間嚴禁遊客在部落港口週邊和傳統海域進行浮潛、潛水和水上休閒活動，但島上的觀光遊憩業者擔心，會影響到4月份開始的潛水旅遊旺季，載客潛水的船隻就不能出海了。==蘭嶼鄉公所秘書 李美富==盡量就是不要在港澳的這個附近（下海）其他的地方沒有影響到的話我們應該是都可以開放==蘭嶼水域遊憩業者 阿雄==4、5月才有客人嘛4、5月被封港了我們就兩個月不能做生意啊台東縣政府說去年就公告了蘭嶼飛魚季期間嚴禁外來船隻進入蘭嶼3海浬內捕飛魚，朗島和開元港更是禁止水下活動，不過其他部落的傳統小漁港縣政府並沒有公告管制。==台東縣農業處長 許瑞貴==我想基本上我們是尊重因為實際上他是道德勸說重於實際的裁罰蘭嶼鄉公所的這項水域管制公告，範圍和罰則目前還不明確，島上的旅遊業者說要遵守可能有困難，希望鄉公所能和業者協調，以免發生傳統祭典文化和旅遊的衝突。蘭嶼鄉公所表示，會在3月份鄉民代表會臨時會期間提出討論，再訂出明確的管理辦法。記者 章明哲 台東報導