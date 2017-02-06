















為了讓高中生完整學習，全台250多位高中校長、主任連署，希望將大學的招生程序，延後到高三下學期的課程結束後再進行，消息一出引發討論。全教總認為，這種方式可能會加重學生的考試壓力，教育部表示，招考時程都還在規劃。250多名高中校長、主任們連署投書媒體，希望國教改革政策，能還給高中生完整的學習時間，因此提出建議，在上完高中三年的課程後，再進行大學的招生程序。==高中生==從考完學測1月後的時間拿來準備自己未來想要學的東西或者是去摸索自己的興趣在哪裡我覺得都比在學校埋頭苦幹那些功課 還要好很多有學生認為，按照現行制度，確定上榜後，就可以利用空餘時間，先探索未來就讀科系的相關資訊；也有人表示，無法一邊準備升學資料、一邊上課、所以只好放棄一半，如果真的改革，就可以完整學到更多知識。而全教總則提出，等學測、分科測驗都考完，才進行申請、分發入學，反而會造成更大壓力，也不利於多元選修課程的發展。==全國教師工會總聯合會 副秘書長 黃致誠==整個Y(分科測驗)考完才做所謂的申請入學那Y可能只考少數幾科那整個高三下 學生的學習大概選修 加深加廣也都不見了而反而 他就是著重在Y的那少數幾個科目==教育部高教司 司長 李彥儀==（時程調整舉例)學期的結束點 也可以往前我們主要的訴求是讓高三的學習 要能夠完整那個招生的作業不要去影響高三的下學期的學習針對各界看法，教育部回應，107年即將上路的國教改革，以及考招方式的變革方案，先前的初步決議，是將學測和指考，轉型為新型學測、分科測驗，但考試時程、範圍，以及課程的規劃，都還在討論當中，會以維護高中的完整學習，為第一要件。記者 曹晏郡 沈志明 台北報導