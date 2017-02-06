大學招生時程延後? 全教總:壓力加重公視 (2017-02-06 00:00)
為了讓高中生完整學習，全台250多位高中校長、主任連署，希望將大學的招生程序，延後到高三下學期的課程結束後再進行，消息一出引發討論。全教總認為，這種方式可能會加重學生的考試壓力，教育部表示，招考時程都還在規劃。
250多名高中校長、主任們連署投書媒體，希望國教改革政策，能還給高中生完整的學習時間，因此提出建議，在上完高中三年的課程後，再進行大學的招生程序。
==高中生==
從考完學測1月後的時間
拿來準備自己
未來想要學的東西
或者是去摸索
自己的興趣在哪裡
我覺得都比在學校
埋頭苦幹那些功課 還要好很多
有學生認為，按照現行制度，確定上榜後，就可以利用空餘時間，先探索未來就讀科系的相關資訊；也有人表示，無法一邊準備升學資料、一邊上課、所以只好放棄一半，如果真的改革，就可以完整學到更多知識。而全教總則提出，等學測、分科測驗都考完，才進行申請、分發入學，反而會造成更大壓力，也不利於多元選修課程的發展。
==全國教師工會總聯合會 副秘書長 黃致誠==
整個Y(分科測驗)考完
才做所謂的申請入學
那Y可能只考少數幾科
那整個高三下 學生的學習
大概選修 加深加廣也都不見了
而反而 他就是著重在
Y的那少數幾個科目
==教育部高教司 司長 李彥儀==
（時程調整舉例)學期的
結束點 也可以往前
我們主要的訴求是
讓高三的學習 要能夠完整
那個招生的作業
不要去影響高三的
下學期的學習
針對各界看法，教育部回應，107年即將上路的國教改革，以及考招方式的變革方案，先前的初步決議，是將學測和指考，轉型為新型學測、分科測驗，但考試時程、範圍，以及課程的規劃，都還在討論當中，會以維護高中的完整學習，為第一要件。
記者 曹晏郡 沈志明 台北報導
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