















高中生1月21號考完大學學測後，3月份要準備申請和推甄入學。有250多位高中教育人員，投書媒體，指出現行兩階段的大學考招制度，影響到高中三年的完整學習，使得許多學生，畢業時，只有高中前兩年的教育程度。大學學測考完、學生們要開始進入繁星、個人申請等甄選入學的備戰狀態。但有許多高中的教育人員發現，現行二階段的大學考招制度，嚴重影響高中三年的完整學習。==麗山高中 校長 柯明樹==學測成績出來之後每個禮拜 都有學生開始要參加這個學校的第二階段考試這個學校又放榜了又再準備什麼備審資料等等對於高三的學生來說其實對他們來說其實是一個折磨有鑒於在現行制度下，很多學生考完學測，心思都已經在準備3-5月的申請、複試等階段，所以不會把重心留在課堂上。因此全台有250多名高中校長和主任連署投書，提出較為理想的考招方案，建議學測可以考國英數三科，等5月高中的課程結束後，6月再進行分科測驗、7月展開後續的申請入學。。==麗山高中 校長 柯明樹==能夠在6月 再來考這個加深加廣 就是專業學科的這樣一個測驗 也就是所謂的Y再來進行所謂的申請入學這個動作這樣其實比較能確保我們整個高中學習的完整性==台灣大學電機系 教授 葉丙成==我們應該要尊重高中的主體性應該讓高中 這三年好好去教孩子 不要去動它等他們教完了你要再招生 要怎麼招生那大學要怎麼樣 都是你的問題但是 不要在人家高中三年那還在教的時候還在好好教的時候就去干擾人家國內首次由高中端自主發起連署，不要大學招生政策大學說了算，共同參與連署的大學教授、葉丙成表示，高中老師們為了教好學生，非常努力、也慎重提出改革方案，希望教育部和大學端，要應該正視高中的主體性、讓學生能有完整的課程學習，如此一來，教改精神才能被真正落實。記者 曹晏郡 沈志明 台北報導