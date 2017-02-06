陶博館前進匈牙利 展出台灣茶文化中央廣播電台 (2017-02-06 17:46)
新北市鶯歌陶瓷博物館常受邀至歐洲各地展出台灣陶瓷藝術之美，最近來到匈牙利的Damjanich János博物館展出「點葉成金：台灣冶茶文化展」，其中，陶藝家陳景亮的作品「亮式茶席」有著如同自然枕木的紋理，令當地民眾讚嘆不已。
陶博館館長吳秀慈表示，曾來台的匈牙利漢學學者Krisztina Hoppál對台灣茶非常感興趣，他某天在捷克北波希米亞博物館看到陶博館的「茶顏－台灣•茶具•茶文化展」專刊，引發策劃台灣茶文化展的念頭，後來在台灣駐匈牙利代表處的協助與文化部的支持下，成功促成這次交流展。
這項展覽共有14組作品，其中10組為陶博館精選典藏品，即日起到4月28日在Damjanich János博物館展出。
陶博館表示，日前曾特別在當地安排一場茶席，呈現坪林白毫烏龍兼具花香、果香及香甜果酸的口感表現，也顛覆了當地民眾對於喝茶要加糖或蜂蜜的既有認知。
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