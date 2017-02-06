全家便利商店獨家導入網友熱推零嘴、義大利進口能多益隨手杯，預估銷售潛力上看百萬杯。（圖／全家提供，2015.9.8）

究竟誰不愛巧克力榛果醬？先別忙著舉手，在2015年超商首度引進義大利進口的巧克力隨手杯，上架一星期就熱銷25萬杯，就可見巧克力的魅力。追追追收到讀者投書，希望能釐清他們最愛的巧克力醬，竟蒙上致癌陰影，哺哺更嗅到謠言的味道。

這神秘的棕櫚油（Palm Oil）到底是什麼呢？原來是來自於棕櫚樹的植物油，更擁有豐富的食用歷史。而「精煉棕櫚油」在精煉過程中，要經過200°C的高溫處理。這個過程中會生成一些副產物：縮水甘油脂肪酸酯（Glycidol esters，GE）、3-氯丙二醇脂肪酸酯（簡稱3-MCPD）和2-氯丙二醇脂肪酸酯（簡稱2-MCPD），三種最為人詬病的脂肪酸酯。

在高溫加工過程中，脂肪和鹽的含量高會加速反應作用。一些研究報告指出精煉食油的氯丙二醇脂肪酸酯含量較高，並提出食油加工的脫臭程序 （精煉食油的最後程序，以去除多餘的氣味和異味 ），似乎是產生氯丙二醇脂肪酸酯的關鍵成因。

根據香港食物環境衞生署的報告指出，多種加工食物含有氯丙二醇脂肪酸酯，其中包括：棕櫚油、嬰兒奶類代用品、薯條、鹹餅乾、香腸等。加工食物中的氯丙二醇脂肪酸酯，是酯類和氯化物的主要反應產物，其實大家早在不知不覺中都吞下大量氯丙二醇。

而能多益巧克力榛果抹醬，因為在製造時添加棕櫚油，才能擁有濃郁絲滑口感，讓人忍不住一口接著一口，這也是此謠言推波助瀾的成因。實際上早期的能多益並沒有棕櫚油成分，所以口感上不夠滑順，能多益的製造商費列羅（Ferrero）在後期使用棕櫚油，強調是為了避免含反式脂肪酸的氫化植物油，更花費了比一般傳統加工製程多20％的成本研發低溫工藝，以求產生可能致癌物的量降到最低，好做到幾乎與其他植物油一樣安全，沒想到反而捲入棕櫚油風波。

國家環境毒物研究中心，更指出歐洲食品安全局（EFSA ）在2016年提出對食品中游離態，及脂肪酸酯化鍵結的3-氯丙二醇、2-氯丙二醇及縮水甘油酸酯（GE）評估結果皆顯示，食用上述產品對於年輕族群（0-9歲）而言，是有健康上疑慮，尤其在老鼠實驗中更指出，可能導致腎臟、及男性生殖功能損傷。

只是歐洲食品局從頭到尾都沒提到巧克力醬，或是能多益相關的控訴，更有人指出，關於能多益致癌的瘋傳，其實都是競爭對手的推波助瀾。現今法律更未禁止在食品中使用棕櫚油，美國FDA認為棕櫚油在一般情況下還是安全可食，原因很簡單，老鼠實驗結果，不完全等於人體吸收 GE 後，會增加罹癌風險。EFSA 發言人更直言，只是將證據呈現給大眾知的權利。

食安的問題無所不在，許多的致癌物都需要大量攝取，或照三餐加量（比如你手中的鹽酥雞、或各類油炸食品），所謂的致癌物更是千百種，這些聳動的謠言到處流竄，倒不如說是撩動了人類怕死與對食安的恐懼，在現今吃什麼都怕（毒物）的年代，看追追追就是您最佳選擇。

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參考連結：

國家環境毒物研究中心－食用植物油及加工食品中的汙染物。