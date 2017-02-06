執子之手，與子偕老，訴說著最感人的誓約，也是女人一生中最大的夢想，而美國一名婦人就遇到了到死都牽著她的手同赴天國的癡心丈夫。美國田納西州有一對結縭將近64年的夫妻，去年丈夫因為腎衰竭、妻子則罹患嚴重的腦動脈瘤，兩人雙雙住院，最後兩人牽著彼此的手，在同個病房裡一起面對死亡，讓人見識到了一輩子的真愛。

據《每日郵報》報導，丈夫特倫特（Trent Winstead）與妻子朵洛蕾斯（Dolores Winstead）在1950年代開始交往，但不久後，特倫特就被派去韓國打仗，兩人只能以情書聯絡。特倫特從韓戰服役回國後，就決定向愛人求婚，兩人互相扶持到現在，共有2個孩子、3個孫子和8個曾孫。

他們的孩子們透露，其實媽媽跟爸爸的個性截然不同，爸爸喜歡聊天、釣魚，媽媽則喜歡在家煮飯。雖然結婚近64年了，但還是覺得他們對彼此的愛一天比一天更深。

兩人原本要在今年的1月17日慶祝結婚64週年，但特倫特先是腎衰竭住院，沒想到在12月7日晚間朵洛蕾斯因腦動脈瘤發作而住院。醫院知道他們是夫妻後，特別將兩人安排在同個病房，讓兩人可以一直手牽手度過難關。

沒想到，12月9日晚間9時10分，朵洛蕾斯病重過世，特倫特被告知此事後，向著妻子送了一個飛吻，過了幾個小時，特倫特牽著愛妻的手，也闔上雙眼與世長辭。

他們的女兒雪兒（Sheryl）表示：「因為爸爸無法接受媽媽逝世的事實，我們也只能站在那裏看著他慢慢的離開。」她繼續說道：「我有想過，爸爸應該死於『心碎』，因為他無法接受沒有老婆在身邊陪伴的世界」。（吳雯淇/ 綜合外電報導）