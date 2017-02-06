日本男子片山茂三，婚後由於生氣妻子只關心孩子，竟然吃醋，拒絕和妻子講話長達20年，僅以點頭或發出咕嚕聲回應，他們的18歲幼子片山佳樹表示從來沒有聽過父母對話，於是寫信到電視台，希望能安排場合，讓父母能破冰談話。

綜合外媒報導，來自奈良的茂三，婚後和由美育有3個孩子，一家五口雖同住一個屋簷下， 但他卻長達20年拒絕跟妻子說話，卻會和3個孩子溝通。據由美表示，兩人並沒有吵架，有天她打電話到公司找丈夫時，茂三完全不說話，之後就再也沒和她講話了，自己會主動找丈夫說話，但他也只會點頭或發出簡單的回應聲，兩人只有單向溝通。

兩人的18歲的小兒子片山佳樹從沒聽過父母講過話，於是寫信到電視台盼幫助兩人和解。茂三和由美被安排到初次約會的公園見面，剛開始茂三看起來相當緊張，還起身來回走動了一會兒，由美先打開話匣子：「我們已有一段時間沒說話，我知道你很關心孩子。」此時，片山竟然開口道歉：「我們似乎很久沒講話了，妳非常照顧孩子們，這些日子辛苦了，我想你知道其實我感激你所做一切」。

躲在一旁偷看，看見父母對話的子女們，忍不住感動落淚。片山之後解釋他一直不與由美說話的理由，是因為他認為由美在生下老二之後，只把重心放在孩子上，卻冷落了他，他因此吃醋生氣。片山表示以後應該不會如此，會多說一點話，對老婆說：「請多多指教」。（吳雯淇/綜合外電報導）