（中央社記者康世人新德里6日專電）斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫敲定將於5月訪問中國大陸。斯里蘭卡駐中國大陸大使科迪圖瓦庫近日受訪指出，考量印度觀感，不准中國大陸投資人將赫班托達港轉為軍事用途。



斯里蘭卡政府將南部的赫班托達（Hambantota）港及周邊土地租給中國大陸企業，作為產業園區經營，租期長達99年。雙方1月並在當地舉行開工儀式，但引發當地被迫搬遷居民及反對人士大規模示威抗議，並爆發激烈衝突，他們反對港口的8成股權交給大陸企業。



面對當地居民反對和印度表達關切，斯里蘭卡駐中國大使科迪圖瓦庫（Karunasena Kodituwakku）4日在北京談到斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）5月將訪問大陸時說，「我不知道其他國家的狀況，但斯里蘭卡政府已經明確告訴中國投資人，赫班托達港不允許用於任何軍事用途。」



科迪圖瓦庫坦承，這項政策是考量到印度的觀感。他也承認，中國大陸對當地居民抗爭也表示關切。



中國大陸透過「一帶一路」正大肆在印度洋擴張政經、軍事影響力，包括取得巴基斯坦瓜達爾港並準備駐軍，同時中共解放軍潛艇曾停靠斯里蘭港口，引發印度關切，斯里蘭卡新政府上台後才宣布，不再允許共軍潛艇停靠斯國港口。



但斯國政府把赫班托達港租給大陸企業，再度讓印度如芒在背，認為這是中國大陸包圍印度戰略的一部分。



此外，科迪圖瓦庫指出，總理威克瑞米辛赫5月訪問中國大陸，將繼續就雙邊洽簽自由貿易協定（FTA）進行談判，同時也將在北京參加一場約有20個世界領袖參加的重要會議。1060206