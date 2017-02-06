美國總統川普(Donald Trump) 5日再度對法院開砲，不滿他的旅行禁令遭到西雅圖聯邦法院法官羅巴特(James Robart)暫緩執行，美國聯邦政府向上訴法院提出抗告也遭法院駁回，他在推特上(Twitter)上說，法院無疑是讓人民身處危險之中。

據外媒報導，負責審理此上訴案的舊金山第九巡迴上訴法院(The Ninth Circuit Court of Appeals)暫時駁回聯邦政府的恢復川普總統行政命令請求，並要求雙方在10日裁決前提交更進一步的資料。對此，川普在推特上怒開砲說：「只是不敢相信法院讓我們的國家陷入險境(peril)，如果出什麼事真的要怪他(指羅巴特)和法院系統。現在人們湧入美國了，真糟！」

而他也在另外一則貼文寫道：「我已經指示國土安全部仔細地審查進入我們國家的人們，但法院卻讓這個過程變得非常困難！」川普的推文抱怨起因為上訴被駁回，目前上訴法院認定判決前，由西雅圖聯邦法官作出的判決依然有效，並要求華盛頓州及明尼蘇達州等各相關地方法院在周一(6日)提交簡報，好進行後續判決審理，預料無論雙方何者敗訴，都將持續上訴。

原先被禁制的7個穆斯林多數國家民眾正趁此機會入境美國，國務院也表示，在行政命令發佈其間遭到註銷的簽證，現在也可以到大使館辦理恢復，電子簽證也能透過線上申請恢復。