無懼國際譴責 以色列總理續推屯墾區合法化NOWnews今日新聞 (2017-02-06 14:40)
以色列總理納坦尼雅胡(Benjamin Netanyahu)似乎不甩聯合國及美國的呼籲，在國內推動一項促使約旦河西岸數十個佔領區屯墾合法化的法案，白宮對此也發出警告，持續推動非法屯墾對以巴和平沒有幫助。
上周以色列國會決議，將拆除屯墾區上非法的建築後，納坦尼雅胡似乎無懼國際譴責，再度向國會提案，企圖讓屯墾合法化。他企圖拉攏極端民族主義的政黨「猶太人家園」(The Jewish Home)的支持，積極推動西岸的屯墾合法。
根據美國福斯新聞網(Fox News)報導，該法案的目標讓過去在巴勒斯坦土地上建造的幾千座違法建築合法化，原有的土地擁有者即便不願意放棄財產，也會得到金錢或替代土地的賠償。批評者認為這項法案的問題在於，巴勒斯坦並非以色列的一部分，他們也沒有投票權，卻會因此被影響到土地的使用。
聯合國去年12月23日宣布2334號決議，譴責以色列在巴勒斯坦佔領區的屯墾問題，美國也少見的未投下否決票，而是棄權，以國總理當時稱這是美國前總統歐巴馬(Barack Obama)的陰謀。上周五(3日)總統川普(Donald Trump)也再度表態，即便不認為過去的屯墾是和平的阻礙，但不支持建造新的屯墾區或擴大範圍，這對實現和平沒有幫助。
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