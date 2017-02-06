川普調查大選舞弊 請副總統主持委員會中央社 (2017-02-06 14:30)
（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天表示，將成立委員會調查他指控的2016年總統大選舞弊情事，由副總統彭斯（Mike Pence）主持。
法新社報導，沒有證據顯示去年11月的大選發生大規模違法投票事件，川普和白宮也都無法提出證據。
但川普接受福斯新聞頻道（Fox News）在今天職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃（Super Bowl）前播出的專訪時，仍列舉許多他認為選民舞弊的方式。
他說，舞弊情事顯而易見，「你觀察登記狀況，會看到死人也投了票。你看到在兩州都登記的人，在兩州都投了票，你還看到許多事情，看到不是公民的人，出現在登記名冊上。」10660206
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