澳破獲市價逾74億古柯鹼 創紀錄中央社 (2017-02-06 14:10)
（中央社雪梨6日綜合外電報導）澳洲在查獲的1艘快艇上發現重達1.4公噸的毒品，估市價高達2.39億美元（新台幣74.34億元），創澳洲史上最高紀錄。
警方今天表示，在澳洲與紐西蘭長達兩年半的聯合調查下，這艘船2月2日在新南威爾斯外海遭到攔截，6人遭到逮捕。
澳洲移民部長杜登（Peter Dutton）表示：「這是澳洲有史以來單一行動沒入最大量的古柯鹼。」
警方宣稱，這艘遊艇上個月從紐西蘭出發後，駛向南太平洋上的「母船」裝載這些毒品。
澳洲去年12月與大溪地聯手破獲大型古柯鹼集團後，這已是近數週來第2宗破紀錄的大型查緝案。（譯者：中央社許湘欣）1060206
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