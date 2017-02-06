超級盃愛國者隊逆轉勝 川普驚呼Wow中央社 (2017-02-06 13:44)
（中央社休士頓5日綜合外電報導）職業美式足球NFL新英格蘭愛國者（Patriots）今天在第51屆超級盃上演空前逆轉秀，終場34比28擊敗亞特蘭大獵鷹（Falcons），美國總統川普讚嘆太精彩。
川普在推特（Twitter）上寫道：「真是精彩的逆轉秀，愛國者獲勝。（四分衛）布雷迪（Tom Brady）、（愛國者老闆）克拉夫特（Bob Kraft）和教頭B（畢利契克，Bill Belichick）是大贏家，哇（Wow）！」
川普賽前曾推文：「好好享受超級盃，然後我們繼續：讓美國再次偉大。」
根據法新社，川普賽前就曾表示支持布雷迪，過去經常提及與布雷迪、畢利契克及克拉夫特的友誼。
不過他賽前沒有主動點名愛國者是奪冠大熱門，是在福斯（Fox）節目主持人歐萊利（Bill O'Reilly）專訪中被問到才透露。川普告訴歐萊利：「我會說愛國者將獲勝。」「不該這樣做，但沒關係。」
川普在稍早訪問中形容布雷迪是「贏家」，但也不忘稱讚獵鷹是「非常棒的球隊」。
「不過愛國者壓力較小，因為他們曾經登頂。一旦贏過，一旦達陣，而他們確實如此，這樣一來壓力會少很多。而且你也知道，人總得支持朋友，對吧。」（譯者：中央社盧映孜）1060206
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