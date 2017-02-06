南韓證實，境內一座酪農場發現口蹄疫，這次疫情距離上一次爆發還不到一年。



南韓農業部今天在聲明中表示，在首爾市東南方170公里的「報恩郡」的一座酪農場有一隻乳牛感染口蹄疫，為避免疫情擴散，當局已將農場95頭乳牛全部撲殺。



南韓自去年11月，爆發禽流感，使得當局撲殺了將近3300萬之的養雞場禽鳥，全國也因此進入前所未見的警戒。現在又發生口蹄疫，當局已實施隔離並加強防疫。



當局強調，這波口蹄疫不太可能大規模擴散，因為南韓之前接種的三款疫苗中，有一款就是針對最近爆發的口蹄疫病株。



