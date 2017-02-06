越南將有限度地開放民眾下注，賭國際足球比賽。



根據越南總理「阮春福」簽署的行政命令，自三月底將開放國際球賽博奕，凡年齡滿21歲的民眾可以下注，一天最高可下注相當於美金44元、約合新台幣1360元，最低賭注至少44美分，約合新台幣13.6元。



而且政府只准一家公司以5年的實驗期經營博奕，而這家公司的投資金額至少要有一兆越南盾，相當於4400萬美元（約合新台幣13億6千萬元）。



另外，越南政府上個月也開放民眾可以進賭場小試身手，過去只有外國人才能進越南賭場。多年來，越南政府一直禁止賭博，但越南民眾賭性堅強，經常自己開賭盤，對歐洲的足球賽下注賭博。不過，越南當局沒有正式統計民間非法賭博的金額有多少。



去年6月，當局逮捕了13人，他們被控涉嫌以歐洲足球賽非法開賭盤，當時的賭資高達美金一億3200萬美元。(照片取材自網路)



