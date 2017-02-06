雅加達選戰倒數 阿尼斯首重貧富不均中央社 (2017-02-06 13:10)
印尼首都雅加達省長選舉進入最後倒數，3號候選人阿尼斯承諾勝選後將解決雅加達貧富不均問題、增加就業機會，提升民眾公平受教育機會。中央社記者周永捷雅加達攝 106年2月6日
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