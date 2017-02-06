雅加達選戰倒數 鍾萬學陣營喊求同存異中央社 (2017-02-06 13:10)
印尼首都雅加達省長選舉進入最後倒數，尋求連任的鍾萬學陣營搬出「 建國五原則」的「求同存異」，呼籲選民支持。中央社記者周永捷雅加達攝 106年2月6日
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