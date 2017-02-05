草蜢蔡一傑笑領「入伍令」 50歲生日報喜訊NOWnews今日新聞 (2017-02-06 00:00)
草蜢成員蔡一傑，今（6）日歡度50歲，笑稱領了「入伍（五）令」的他，日前分別在香港、台灣，與粉絲開趴提早慶生。台灣生日會在他最愛的台菜私房店與50位粉絲同歡玩遊戲，現場並準備了50個大壽桃及20吋大蛋糕，粉絲暖心送上生日禮物，其中寫著「男神」字樣的紅包最討他的歡心。
配合台灣習俗，壽星蔡一傑入境隨俗，按傳統吃了「豬腳麵線」迎好運，並挑戰一口吃下不咬斷壽麵。他將生日願望獻給大家，祝福所有人都身體健康，也報喜宣告好消息，「今年草蜢會出廣東歌唱片和香港開演唱會，希望一切順利！」保持年輕心態的他，也笑指自己不是「50歲」，而是「25對」！
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