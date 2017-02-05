▲蔡一傑50歲生日會。（圖／寰亞，2017.02.05）

草蜢成員蔡一傑，今（6）日歡度50歲，笑稱領了「入伍（五）令」的他，日前分別在香港、台灣，與粉絲開趴提早慶生。台灣生日會在他最愛的台菜私房店與50位粉絲同歡玩遊戲，現場並準備了50個大壽桃及20吋大蛋糕，粉絲暖心送上生日禮物，其中寫著「男神」字樣的紅包最討他的歡心。

配合台灣習俗，壽星蔡一傑入境隨俗，按傳統吃了「豬腳麵線」迎好運，並挑戰一口吃下不咬斷壽麵。他將生日願望獻給大家，祝福所有人都身體健康，也報喜宣告好消息，「今年草蜢會出廣東歌唱片和香港開演唱會，希望一切順利！」保持年輕心態的他，也笑指自己不是「50歲」，而是「25對」！

▲蔡一傑歡度50歲生日。（圖／寰亞，2017.02.05）

▲蔡一傑入境隨俗吃豬腳麵線添福壽。（圖／寰亞，2017.02.05）

▲蔡一傑開心收到「男神」紅包。（圖／寰亞，2017.02.05）