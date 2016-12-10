林宥嘉甜誇老婆全場最可愛 小孩名早想好NOWnews今日新聞 (2017-02-06 00:00)
男星林宥嘉近日愛情事業兩得意，今年與丁文琪登記結婚後，受到各界祝福。日前她到大陸舉辦演唱會，竟公然放閃，在舞台上大誇老婆，「最可愛的那個就是她」，閃瞎所有歌迷。對於未來小孩的名字，林宥嘉也大方回應：「歡迎投稿。」字句都充滿新手人夫的喜悅。
林宥嘉在演唱會上，透露老婆丁文琪也到場，才剛說完就馬上引起一陣騷動。接著又說：「她很容易找的，只要一轉身看到有個女生怎麼這麼可愛，那就是她了。」超甜蜜放閃又引起一陣尖叫。
隔日接受聯訪時，林宥嘉自爆在家裡的樣子與螢光幕上「差很多」，還自嘲：「Kiki（丁文琪）有點受不了，所以才要來看我的演唱會。」被問到是否已經想好小孩的名字，他也大方表示想取名「林桃子」或自己的歌《唐吉訶德》中的「Naomi Lin」。一旁突然有人打趣表示也可取名為「林錢」（諧音零錢）或「林時」（臨時），林宥嘉也馬上笑回：「那英文名字就叫Snack。」最後甚至大方表示，會回家和老婆討論，歡迎各界投稿，笑翻所有人。
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