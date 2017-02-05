楊程鈞遭強拍「親密照片」 妙齡女脫衣肉貼NOWnews今日新聞 (2017-02-06 00:00)
「快樂幫」歌手楊程鈞等待10年才發片，5日舉辦《藏不住》音樂會，頗受女粉絲喜愛的她，常遇到熟女粉絲主動熱情示愛，甚至被強拍「親密照片」，直接抓起他的手往腰上、肩上放，甚至貼臉拍大頭照、玩啾咪，也曾被阿嬤級粉絲熊抱。
楊程鈞透露遇到過最狂的粉絲，是之前駐唱時，曾有位20來歲妙齡女郎喝多了，直接衝上台然後開始脫衣服，「一瞬間只剩下內衣，我趕緊把外套脫下來先幫她披上」，他笑說：「金融業壓力應該很大！」
楊程鈞小時候曾受父親家暴，媽媽和他逃到台南重新生活，從小就被母親單獨撫養長大，母子感情非常深厚。這次舉辦音樂會，他卻不敢邀請媽媽來看，「家人是我比較招架不住的」，怕自己到時慘哭。而楊媽媽為了力挺兒子，祕密從台南北上，當她一現身，楊程鈞整個人在台上驚訝淚崩，場面感人。
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