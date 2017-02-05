▲泰坦TITAN首張EP簽唱會 。（圖／記者林柏年攝，2017.2.05）

鮮肉男團「泰坦TITAN」昨（5）日在西門町舉辦簽唱會，其中成員正義因為是阿妹（張惠妹）男友Sam的弟弟，因此特別受到矚目。訪問時，被問到哥哥與阿妹的結婚進度，他一度緊張到狂冒冷汗，擔心自己說了不該說的話。

聊到張惠妹與Sam的結婚進度，正義被問到農曆年團圓時，長輩是否有催婚哥哥？他則緊張的說：「沒有啦！就只有吃年夜飯很開心。」隨後又補充：「你們去問他啦！不然他會罵我。」模樣看起來相當慌張，一旁的成員也跳出來解圍透露：「正義跟哥哥差11歲啦，只有節日才會見面，所以有很多事不太清楚。」

▲網紅小A辣（右二）到場祝賀，贈送拳擊手套 。（圖／記者林柏年攝，2017.2.05）

對於準小叔，阿妹似乎有「特別照顧」，團長比利笑著爆料：「之前我跟正義都幫阿妹伴過舞，印象很深刻的事是有次工作完後，阿妹姐跟每位舞者說謝謝，唯獨只有跟正義說，『帥哥，跳的不錯哦！』」一旁的正義聽了也忍不住笑出來。

▲鮮肉男團「泰坦TITAN」在簽唱會上勁歌熱舞 。（圖／記者林柏年攝，2017.2.05）

▲「泰坦TITAN」的熱舞引爆全場尖叫。（圖／記者林柏年攝，2017.2.05）