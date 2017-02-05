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中油公司宣布，依浮動油價機制計算，6日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.0元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.5元、超級柴油每公升22.7元。

中油公司表示，本週油價受到市場對2017年美國頁岩油產量回升幅度過於樂觀、加上美國商用原油庫存大增646.6萬桶；以及石油輸出國家組織（OPEC）落實減產協議等因素影響，呈現先跌後漲趨勢。

中油指出，調價指標7D3B週均價為每桶54.72美元，較前週54.25美元，上漲0.47美元，新台幣對美元匯率則升值0.3元；依據浮動油價調整作業原則及考量春節過後恢復國內油價調整機制，本週汽、柴油每公升應各調漲0.1元。