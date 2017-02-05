（中央社記者梁珮綺台北5日電）台北市北投區一處民宅今天下午傳出一起狠父殺3小孩再自戕命案，釀3死1傷，警方初步判斷，感情、經濟因素導致這起悲劇，現場遺書內容罵老婆是賤婦，目前太太正從花蓮北上。



北投區中央北路4段一處民宅今天下午傳出命案，警方指出，一名40歲男子疑殺害3名子女後再自戕，男子、12歲及13歲少男少女已無生命跡象，身上覆蓋棉被，現場留有水果刀、遺書，內容罵老婆為賤婦。



據了解，過年期間，男子帶3名子女回新北市五股區過年，警方初步判斷，恐是感情、經濟因素導致，現場已拉起封鎖線，確切案發原因尚待釐清，稍晚將對外說明。1060205