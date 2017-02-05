彰化大村表揚優秀農民 分享成功經驗中央社 (2017-02-05 15:54)
（中央社記者蕭博陽彰化縣5日電）彰化縣大村鄉農會今天舉辦「慶祝農民節表彰大會」，得獎者可說是農民楷模，盼分享成功經驗給更多農民，讓農業永續發展。
大村鄉農會在大村國小舉辦農民節慶祝及表揚大會，彰化縣長魏明谷出席祝賀，並頒獎給4名「優秀農事小組長」、16名「示範農家」，會中也表揚優秀農民共74人，勉勵農民繼續為農業打拚，為農業創新與發展再創佳績。
魏明谷說，大村葡萄最有名，葡萄是收入較高的農產品，農民使用網路、宅配將所生產的葡萄，直接送到消費者家中，這是農產品行銷新模式，感謝各級農會、農業委員會台中區農業改良場等農政單位用心輔導。
大村鄉農會總幹事廖瑞樺說，大村鄉因地理環境優良，所以種出良好農產品，加上農業改良場就位於大村鄉，有助提升農民栽培技術，感謝技術人員及農民的付出與協助，讓大村鄉種出優良的農產品讓民眾品嚐。
縣府農業處表示，大村鄉主要經濟作物為巨峰葡萄，面積約500公頃，還有水稻1000多公頃、石榴、菇類、花卉各約20公頃。葡萄產業民國53年起蓬勃發展，著重安全、衛生、新鮮，除夏季盛產，冬季也有溫室葡萄，近年由鄉公所及鄉農會輔導，將葡萄宅配送到府，且品牌「大峰葡萄」更名列全國百大精品。1060205
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
la new 運動鞋．兩棲運動鞋．MSL 運動鞋．Hello Kitty 運動鞋．ICON 運動鞋．FEMME 運動鞋．PUMA BMW 賽車運動鞋．SPORT 運動鞋．net 運動鞋．EST 運動鞋．HI-TEC 運動鞋．NIKE 運動鞋．Churn 運動鞋．旅狐運動鞋．PLUS 運動鞋．Eva 運動鞋．SYM 運動鞋．運動鞋．牛頭牌 運動鞋．K-swiss 運動鞋．SUPER 運動鞋．ROYAL 運動鞋．NIKE 超輕量 運動鞋．Nu 運動鞋．PUMA 賽車運動鞋．JJL 運動鞋．PONY 運動鞋．sb 運動鞋．Solo 運動鞋．DADA 運動鞋
本報社評--年金改革是民進黨的一箭雙鵰之計【中央網路報】
來台旅客新高 蔡總統推特9種語言道謝【中央社】
蔡政府對釣魚台態度 國民黨憂美日安保質變【NOWnews今日新聞】
陳菊出席高雄輕軌二階段動土典禮（3）【中央社】
本報透視集--群起監督污名化策略【中央網路報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》