美國國防部長馬提斯日前抵日本訪問，他拜會日本首相安倍晉三時表示，釣魚台適用美日安保條約，對此，外交部今（5）日發布四點聲重申，釣魚台列嶼是中華民國的固有領土，無可置疑，將向美方持續溝通說明政府對釣魚台列嶼主權立場。

外交部聲明如下：

一、釣魚台列嶼是台灣的附屬島嶼，行政管轄隸屬台灣省宜蘭縣頭城鎮大溪里。不論從歷史、地理、地質、使用與國際法而言，釣魚台列嶼都是中華民國的固有領土，無可置疑。

二、美國於1972年5月15日結束對琉球的託管治理，然並未將釣魚台列嶼主權轉移予日本；自1971年以來，美國多次重申，將釣魚台列嶼的行政權交予日本並不構成釣魚台主權之移轉。美方於1971年5月26日曾就此正式照會我方表示，此事並未損害中華民國有關主權之主張。美國國會參議院後來附加說明表示，美方對主權問題持中立立場，移交並不影響任何一方的主權主張。美方至今維持中立政策，持續重申對釣魚台列嶼的最終主權歸屬不採取立場。

三、針對釣魚台列嶼引發的國際爭端，中華民國政府一向主張並呼籲相關各方依聯合國憲章與國際法，以和平方式解決；對於東海及南海問題，我們主張應「擱置爭議，共同開發」。

四、我方將向美方持續溝通說明我對釣魚台列嶼主權之立場，並重申我願與各方持續對話、維護區域和平穩定的承諾。