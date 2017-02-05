澳洲和印尼上個月因為在澳洲基地發現侮辱性教材，導致軍事合作暫停之後，澳洲陸軍司令坎貝爾(Angus Campbell)將在8日會晤印尼軍方領袖。

印尼軍方發言人武爾揚托(Wuryanto)今天(5日)表示，坎貝爾預定會晤印尼國軍總司令卡鐸(Gatot Nurmantyo)，以及陸軍參謀長穆里歐諾(Mulyono)。

由於在澳洲伯斯(Perth)軍事基地，出現了一些具侮辱性質的語言訓練教材，引發在該基地受訓的印尼特種部隊憤怒，導致印尼軍方宣布暫停兩國之間的軍事合作。

根據印尼國防部長廉密渣(Ryamizard Ryacudu)先前向雅加達郵報(Jakarta Post)表示，澳洲軍事學院在發給印尼特種部隊的教材中，把印尼的「建國五原則」(Pancasila)，錯拼為「Pancagila」。

此外，廉密渣說，印尼感到被侮辱的地方，還包括教材中提及爭議性的巴布亞、東帝汶議題，以及前印尼共產黨的問題。

不過，武爾揚托表示，印尼和澳洲兩國政府事後迅速努力緩和緊張，目前只有涉及在澳洲基地的語言訓練計畫合作項目仍然暫停。

印尼和澳洲兩國2日也在雅加達召開部長級會議，共同誓言，要斬斷恐怖團體的金流，讓恐怖份子無法發動攻擊。

印尼和澳洲的關係經歷多次起伏。1999年印尼特種部隊被指在東帝汶踐踏人權，澳洲宣布停止聯合訓練。

2002年印尼峇里島發生造成包括88名澳洲人在內共202人死亡的恐怖攻擊後，兩國恢復軍事交流，合作反恐。

2013年，兩國又因竊聽事件而暫停軍事合作。去年9月，兩國在達爾文舉行全面聯合軍事訓練演習，顯示關係改善。