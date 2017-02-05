60至65歲搭高鐵有優惠？ 高鐵公司：錯誤訊息NOWnews今日新聞 (2017-02-05 15:07)
近日通訊軟體又再度流傳「高鐵優惠票擴及60～65歲」，高鐵公司鄭重澄清此為錯誤訊息，此優惠已於2015年6月25日停止實施。
高鐵「熟年優惠」自2013年10月8日起，服務對象為60歲至64歲（未及65歲）旅客，憑身分證件至高鐵車站售票窗口，購買週一至週四上午9時至11時間，及晚間19時後發車之列車，享標準車廂對號座票價75折優惠。此優惠實施至2014年3月31日止，後視市場反應曾展延數次，2015年6月25日停止實施。
高鐵公司近日接到許多民眾來電詢問，特公告澄清，希望民眾勿再以訛傳訛，造成旅客更大誤解。
關鍵字：
上一則：幼兒語言發展遲緩 醫師籲及早治療
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【HOME MALL-秋色雪松】2.7尺簡約化妝台
- Maxon M800超大螢幕3.2吋 3G版/雙螢幕/折疊/老人機(全配)◆
- 【糖潮】歐美圓領木耳邊下襬皺摺洋裝(共四色)
- 時尚屋 艾倫4.6尺餐桌椅組(一桌四椅)
- 【Crosby 克勞絲緹】特價少女內衣 舒適棉學生內衣(混搭6件
- NIKE 男 M NSW TCH FLC WR FZ 運動外套 黑 805145010
- SAMPO 聲寶455公升玻璃三門變頻冰箱( SR-P46GDV(R7)琉璃棕
- Kate spade BLK/CRMHST黑底白點拉鍊手提肩背包
- 【BURBERRY】Canvas 經典卡其格紋流蘇後背包(經典棕)
- CUMAR 全皮直立手提/側背兩用包 0296-C10-01
偏頭痛與術後中風風險較高有關【24Drs.com】
比手掌還大的蝸牛 網友看到全瘋了【NOWnews今日新聞】
想讓晚餐覺得飽？試試豆類【24Drs.com】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》