▲軌道經濟持續發酵，高鐵新竹、雲林、左營站周邊房價仍在漲。（圖／NOWnews資料照）

近日通訊軟體又再度流傳「高鐵優惠票擴及60～65歲」，高鐵公司鄭重澄清此為錯誤訊息，此優惠已於2015年6月25日停止實施。

高鐵「熟年優惠」自2013年10月8日起，服務對象為60歲至64歲（未及65歲）旅客，憑身分證件至高鐵車站售票窗口，購買週一至週四上午9時至11時間，及晚間19時後發車之列車，享標準車廂對號座票價75折優惠。此優惠實施至2014年3月31日止，後視市場反應曾展延數次，2015年6月25日停止實施。

高鐵公司近日接到許多民眾來電詢問，特公告澄清，希望民眾勿再以訛傳訛，造成旅客更大誤解。