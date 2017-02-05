基隆昨晚發生搶案，海軍鍋爐上士陳翰（言昜）（圖）見義勇為，撂倒嫌犯，海軍司令部5日公開表揚優良事蹟；陳翰（言昜）本人則在臉書表示，他只是恰巧遇到，做了舉手之勞。（海軍司令部提供）中央社記者呂欣憓傳真 106年2月5日