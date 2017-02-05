內閣改組，勞動部長將由行政院政務委員林美珠（左3）接任，由於林美珠曾任嘉義縣副縣長，嘉義縣長張花冠5日在臉書貼文表示，以林美珠卓越的行政與協調能力，必能勝任勞動部長重擔。（嘉義縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真 106年2月5日