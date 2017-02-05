張小月籲陸勿限縮人民交流中央社 (2017-02-05 15:30)
陸委會主委張小月5日呼籲中國大陸不要限縮陸客人數，讓兩岸人民多互動、溝通，彼此交流能增進友情，也可避免誤會。中央社記者繆宗翰攝 106年2月5日
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