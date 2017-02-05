郭山輝：總統盼下半年提兩岸新政策中央社 (2017-02-05 15:12)
（中央社記者繆宗翰台北5日電）台企聯榮譽會長郭山輝今天轉述蔡總統表示，希望能突破兩岸困境，下半年可能會是提出新政策宣示的較好時機，但具體內容總統並未表達。
大陸台商組織「全國台灣同胞企業聯誼會」（台企聯）榮譽會長郭山輝今天出席海峽交流基金會在台北舉辦的「2017大陸台商春節聯誼活動」，並在會後受訪時，作上述表示。
郭山輝說，蔡總統在致詞與餐會席間表達很大的誠意，希望以最大努力推動兩岸關係發展；蔡總統也在餐會席間透露，下半年可能會是提出新政策宣示的較好時機，但具體內容總統並未表達。
但他分析，按照目前兩岸面對「一個中國」、「九二共識」的前提無法進一步突破，政策面恐仍無法突破兩岸障礙，兩岸僵局會繼續持續，未來這一兩年仍有挑戰空間，離兩岸破冰仍有距離。
針對台商這次出席聯誼的狀況，他表示，台商期盼兩岸關係能有所發展，這次回台數量與以往比有所減少，主要原因是大家仍對未來兩岸關係如何推進有疑慮。
但他否認台商參加人數減少是因為政治壓力，「回台過年是一年一度的盛會，台商都很想回來。」1060205
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