中新社三亞2月5日電 題：小城三亞如何保障「春節黃金周」里95萬多遊客的「吃」？

中新社記者 尹海明

2月5日，大年初九，三亞春和日麗，城西約40公里的南山景區，攜家帶口前來拜佛祈福的人絡繹不絕。春節黃金周雖然已過，三亞卻上演著「黃金周續集」，大量中國內陸避寒躲霾的遊客仍享受著三亞的陽光。

據三亞官方通報，僅春節黃金周七天，三亞接待遊客95.73萬人次，其中過夜遊客達81.92萬人次——這一數字超過三亞全市總人口。「吃」位於旅遊六要素首位，短時超過城市總人口的外地遊客湧入，三亞如何保障遊客這張嘴？

「我們每天要進貨200多萬元人民幣的海鮮。」三亞春園海鮮廣場董事長葉林坤說，60多名進貨員跑遍海南各地找貨源，部分產品還要從廣東進貨或從泰國等地進口，在三亞和儋州建存貨基地。營業16年來，每年對春節市場有預判，提前備貨，不會斷供。

吃海鮮，是三亞旅遊的重要一項。大年初八下午三點半，記者走進三亞春園海鮮廣場，有不少遊客在就餐，而不到下午五時，海鮮廣場內就開始熱鬧起來。廣場內的海鮮攤位乾淨整潔，各海鮮品名、價格一清二楚。

「今年生意比往年都好，這些天確實很賺錢，但累得不行，從早上七八點到凌晨一兩點，一天站十七八個小時，累得說不出話來，想休息都停不下來。」廣場內的海鮮攤主王女士邊說邊笑邊搖頭。

「凌晨三點還有剛下飛機就來吃海鮮的，早上七點鐘也有遊客來用餐。」葉林坤如是描述生意火爆，平常接待一萬多人次，春節最高峰的大年初四一天接待56830人次——當天用了這麼多套餐具。

從外地調入蔬菜3010噸、儲備各類肉類1500噸、三亞國際免稅城準備了價值15億元的商品……記者從三亞市商務局獲悉，為保春節市場供應，三亞各大商場超市節前共組織了近25.3億元商品，備貨種類約5萬種，重點為糧、油、肉、禽、蛋、菜等生活必需品以及遊客青睞的免稅商品、名優特色商品等。大年三十至大年初二，除生活必需品、肉禽、海鮮價格小幅上漲外，成品糧、食用油等商品價格保持穩定。

豬排骨25元/斤、黃瓜3元/斤、空心菜3.5元/斤、生菜4元/斤。記者5日在三亞市中心的港華農貿市場看到，市場內貨物供應充足，物價與往常已幾無差別。

眼下，選擇「錯峰游」的島外遊客持續湧入。三亞鳳凰國際機場人潮湧動，大年初八該機場旅客吞吐量72663人次，比春節長假最高的大年初五還要高，其中進港仍高達35645人次。

記者節后連日來驅車在三亞市區、高速公路、景區等地看到，京、晉、川、渝、浙、魯、遼、黑……滿眼都是海南島外的自駕游車輛，車流密集並不時出現短時擁堵，南山、天涯海角等景區遊人如織。

「長假結束后，景區旅遊接待仍處在每天三四萬人次的高位運行。」南山景區工作人員陳文武5日介紹說，以海南島外家庭自駕遊客散客為主，4日接待自駕車四千余輛次。(完)